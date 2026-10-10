Putin - Trump görüşmesi | 1,5 saat konuştular, telefonu bırakamadılar. "Önce sen kapat"
10.10.2026 10:46
Son Güncelleme: 10.10.2026 11:34
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin de konuşmayı ilk sonlandıran taraf olmak istemediği ve telefonları aynı anda kapattığı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 1,5 saat süren telefon görüşmesinde iki liderin de konuşmayı sonlandırmak istemediği ve ahizeleri aynı anda kapattığı bildirildi.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günü gerçekleşen temasın içeriğine ve liderlerin tutumuna dair ayrıntıları paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Ekim gecesi yapılan telefon görüşmesinin arka planını ve ayrıntılarını basın mensuplarına aktardı.
Uşakov, dostane ve yoğun bir havada geçen görüşmeye dair "Kimse telefonu ilk kapatan olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı" ifadesini kullandı.
Uşakov ayrıca Trump'ın görüşmede Putin ile akşam, gece ve ertesi gün de konuşmayı sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.
DİPLOMATİK HAZIRLIK DOĞUM GÜNÜ TEBRİKİYLE BAŞLADI
Uşakov'un açıklamasına göre görüşmenin hazırlıkları 7 Ekim'de ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan temasla başladı.
Witkoff, Trump'ın yanı sıra kendisinin ve Jared Kushner'in Putin'e yönelik tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.
Trump'ın Putin'i doğum günü vesilesiyle bizzat aramak istemesi üzerine iki başkentin saat farkı ve Putin'in 8 Ekim sabahı Türkmenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi'ne gidişi dikkate alınarak ortak bir takvim belirlendi.
Görüşme, Rus liderin seyahat dönüşünde ve Trump'ın bazı programlarını ertelemesiyle 9 Ekim geç saatlerde gerçekleşti.
Trump, Putin'in doğum gününü kutlarken eşi Melania Trump'ın selamlarını da iletti.
Putin, görüşmede ABD First Lady'si Melania Trump'ın insani yardım faaliyetlerine, özellikle Ukrayna'daki çatışmalarda ailelerinden ayrı düşen çocukların birleştirilmesine yönelik katkılarına teşekkür etti.
Herson bölgesindeki Alyoşki şehrindeki insani duruma ilişkin endişeler doğrultusunda, İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın Melania Trump'ın çalışma ekibiyle sürekli temas halinde olması kararlaştırıldı.
İki lider ayrıca spor başlığında Alexander Ovechkin'in dünya buz hokeyine katkılarını da andı.
UKRAYNA İLE MÜZAKERE ŞARTLARI GÜNDEME GELDİ
Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Ukrayna'daki savaşın çözümü oldu.
Rusya'nın savaş hedeflerinin değişmediğini ve kalıcı barış için diplomatik çözüme açık olduklarını vurgulayan Putin, mevcut tabloya dair şartları aktardı.
Daha önceki temaslarda gündeme gelen ve ABD ile Ukrayna'nın katılımıyla Devlet Duması seçimlerinin hemen ardından yapılması öngörülen üçlü müzakerelere değinen Putin, şartların değiştiğini bildirdi.
Putin, oy verme gününde Moskova'ya, diğer şehirlere ve sandık kurullarına yönelik yoğun dron saldırılarıyla seçimlerin sabote edilmek istendiğini, bu nedenle müzakerelerin derhal yeniden başlatılması ihtimalinin ortadan kalktığını ifade etti.
Putin, bu müzakerelere ne zaman dönüleceğini değerlendireceklerini belirtirken, Trump'ın bu mesajları Miami'de temaslarda bulunan Ukrayna heyetine ileteceğini söylediği aktarıldı.
İRAN SAVAŞI DA KONUŞULDU
Liderler, Rus petrol ürünlerinin ABD ve küresel piyasalara arzını içeren geniş çaplı ekonomik girişimleri de ele aldı.
Trump'ın Truth Social üzerinden paylaştığı takvim ve miktarlara ilişkin sorular üzerine Uşakov, konuya dair Rusya Devlet Başkanı ve Enerji Bakanlığının daha önce yaptığı özel açıklamalara işaret etti; taviz iddialarına dair değerlendirmeyi ABD tarafının yapacağını belirtti.
İran konusuna da değinen Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü, Tahran ile Katar aracılığıyla dolaylı temasların sürdüğünü anlattı.
Rus lider, yüksek oranda zenginleştirilmiş İran uranyumunun Rusya'ya nakledilmesi yönündeki tekliflerinin geçerliliğini koruduğunu yinelerken, Trump'ın Moskova'nın bu süreçteki rolünü memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.
İki liderin yüz yüze temasına ilişkin bir soruya ise Uşakov, Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni işaret ederek, her iki liderin de katılması durumunda el sıkışıp görüşme imkanı bulabileceklerini dile getirdi.