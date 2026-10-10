Putin - Trump görüşmesi | 1,5 saat konuştular, telefonu bırakamadılar. "Önce sen kapat"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 1,5 saat süren telefon görüşmesinde iki liderin de konuşmayı sonlandırmak istemediği ve ahizeleri aynı anda kapattığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günü gerçekleşen temasın içeriğine ve liderlerin tutumuna dair ayrıntıları paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Ekim gecesi yapılan telefon görüşmesinin arka planını ve ayrıntılarını basın mensuplarına aktardı.

Uşakov, dostane ve yoğun bir havada geçen görüşmeye dair "Kimse telefonu ilk kapatan olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı" ifadesini kullandı.

Uşakov ayrıca Trump'ın görüşmede Putin ile akşam, gece ve ertesi gün de konuşmayı sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.