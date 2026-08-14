15 yaş altına sosyal medya yasağına yargı engeli. Fransa Anayasa Konseyi iptal etti

Konsey, çocukların çıkarlarını korumanın anayasal gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, düzenlemenin çevrim içi ortamın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturacağı riskleri tespit etmede yetersiz olduğuna hükmetti.

Ayrıca, sosyal medya uygulamalarına giriş için yaş doğrulama sistemi getirilmesini öngören düzenlemenin, bu doğrulamanın hangi koşullarda ve sınırlar içinde yapılacağı konusunda da açık olmadığı belirtildi.