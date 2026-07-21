15 yıldır görevde. Kedi Larry, yedinci başbakanını karşıladı

Yaklaşık 19 yaşında olduğu tahmin edilen Larry, görev süresi boyunca David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve Keir Starmer dönemlerine tanıklık etti.

Brexit süreci, Covid-19 salgını ve Liz Truss'ın yalnızca 49 gün süren başbakanlığı gibi birçok siyasi gelişme boyunca da Downing Street'in değişmeyen yüzü oldu.

Larry, sık sık yabancı liderlerin ziyaretlerinde de objektiflere yansıdı. Aralık ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi başbakanlık konutu önünde karşılayan isimlerden biri de oydu.