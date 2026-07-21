15 yıldır görevde. Kedi Larry, yedinci başbakanını karşıladı
21.07.2026 14:55
İngiltere'nin en ünlü kedisi Larry, 15 yılı aşkın süredir görevini sürdürüyor. David Cameron'dan bu yana altı lider gören Larry, Andy Burnham'ın göreve başlamasıyla birlikte yedinci başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor.
KEDİ LARRY GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
İngiltere'nin en ünlü kedisi Larry, Başbakan Andy Burnham'ın göreve başlamasıyla birlikte Downing Street'teki görevini sürdürüyor.
2011 yılından bu yana başbakanlık konutunda yaşayan Larry, David Cameron'dan sonra göreve gelen tüm başbakanlarla çalıştı. Burnham ise onun görev yaptığı yedinci başbakan olacak.
Larry'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Siyasetçiler gelir ve gider. Kediler kalıcıdır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca yeni ekibe esprili bir dille şu not da iletildi:
"Larry kahvaltısını saat 09.00'da, brunch'ını 10.30'da, öğle yemeğini ise 12.00'de sever. Aralarda da bol bol atıştırmalık ister. Geri kalan iş oldukça kolay."
FARE SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN GETİRİLDİ
Tekir kedi Larry, Şubat 2011'de Londra'daki bir hayvan barınağından sahiplenilerek Downing Street'e getirildi.
Yaklaşık dört yaşındayken göreve başlayan Larry'nin resmi unvanı "Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı" olarak geçiyor.
Başbakanlık Ofisi'nin internet sitesinde Larry'nin görevleri farelerle mücadele etmek, konukları karşılamak, güvenlik önlemlerini denetlemek ve tarihi mobilyaların üzerinde kestirmek olarak mizahi bir dille sıralanıyor.
ALTI BAŞBAKAN GÖRDÜ
Yaklaşık 19 yaşında olduğu tahmin edilen Larry, görev süresi boyunca David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve Keir Starmer dönemlerine tanıklık etti.
Brexit süreci, Covid-19 salgını ve Liz Truss'ın yalnızca 49 gün süren başbakanlığı gibi birçok siyasi gelişme boyunca da Downing Street'in değişmeyen yüzü oldu.
Larry, sık sık yabancı liderlerin ziyaretlerinde de objektiflere yansıdı. Aralık ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi başbakanlık konutu önünde karşılayan isimlerden biri de oydu.
SOSYAL MEDYADA DA FENOMEN
Larry'nin anonim olarak yönetilen X hesabını 900 binden fazla kişi takip ediyor.
Hesapta zaman zaman mizahi paylaşımlar yapılıyor, İngiliz siyasetçiler ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında esprili yorumlara da yer veriliyor.
2011 yılında yayımlanan The Larry Diaries adlı kitap da Downing Street'teki ilk aylarını konu almıştı.