154 milyon euroluk imza. Pegasus Çek hava yollarını bünyesine kattı

UOHS yaptığı açıklamada, onay kararının Pegasus'un bizzat önerdiği ve etkin rekabeti korumayı amaçlayan şartlara bağlandığını belirtti.

Kurum, söz konusu taahhütlerin kapsamını şu sözlerle aktardı:

"Bu taahhütler esas olarak, tarifeli Prag-Antalya hattındaki yaz sezonu uçuş izinlerinin (slot) bir bölümünün başka bir hava yolu taşıyıcısına devredilmesini kapsıyor."