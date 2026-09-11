154 milyon euroluk imza. Pegasus Çek hava yollarını bünyesine kattı
11.09.2026 16:34
Çekya Rekabet Kurumu, Türk hava yolu şirketi Pegasus'un Smartwings'i 154 milyon euro karşılığında satın almasına onay verdi.
Çekya Rekabet Kurumu (UOHS), Pegasus Hava Yolları'nın Çek hava yolu şirketi Smartwings'i satın almasına izin verdi.
Karar, Türk şirketinin Avrupa pazarındaki etkinliğini artırma hedefine kapı aralıyor.
Pegasus, 154 milyon euro (179 milyon dolar) tutarındaki anlaşmayı geçen aralık ayında duyurmuştu.
Şirket, küresel büyüme stratejisinin parçası niteliğindeki bu adımın ardından Smartwings markasının kendi adını koruyacağını kaydetmişti.
UOHS yaptığı açıklamada, onay kararının Pegasus'un bizzat önerdiği ve etkin rekabeti korumayı amaçlayan şartlara bağlandığını belirtti.
Kurum, söz konusu taahhütlerin kapsamını şu sözlerle aktardı:
"Bu taahhütler esas olarak, tarifeli Prag-Antalya hattındaki yaz sezonu uçuş izinlerinin (slot) bir bölümünün başka bir hava yolu taşıyıcısına devredilmesini kapsıyor."
Filosunda 49 uçak barındıran Smartwings, 80 noktaya tarifeli seferler düzenliyor.
Kökleri Travel Service adlı charter şirketine uzanan firma, 20 yıldır düşük maliyetli hizmetleriyle öne çıkıyor.
Smartwings, 2018 yılında mali açıdan zor durumdaki Çekya'nın bayrak taşıyıcısı Czech Airlines'ın kontrolünü ele geçirmişti.
Czech Airlines renkleriyle yapılan son uçuş 2024 yılında gerçekleşti ve operasyonları bütünüyle Smartwings devraldı.
Kuruluşu 1990 yılına dayanan Pegasus Hava Yolları ise internet sitesindeki verilere göre 2025 yılı sonu itibarıyla 55 ülkede 158 dış hat noktasına uçuş gerçekleştirdi.
Şirket, operasyonlarını ana merkezi olan İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yürütüyor.