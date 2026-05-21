1877 yılında 50 milyon kişiyi öldürmüştü. "Süper El Nino” bir kez daha kapıda
21.05.2026 14:24
"BÜYÜK KITLIK" 50 MİLYON CAN ALMIŞTI
Bilim insanları, bu yıl oluşması beklenen güçlü El Nino hava olayının, 1877’de dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne yol açan tarihi iklim felaketinden daha şiddetli olabileceği uyarısında bulundu.
1877-78 El Nino’su, tarihin en ağır iklim olaylarından biri olarak kabul ediliyor. “Büyük Kıtlık” olarak anılan süreçte yaşanan kuraklık, ürün kayıpları ve salgın hastalıklar nedeniyle yaklaşık 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
OKYANUS SICAKLIKLARI KRİTİK SEVİYEDE
1877 yılında Pasifik Okyanusu’nun belirli bölgelerinde su sıcaklıkları ortalamanın 2,7 derece üzerine çıkmıştı. Bu durum dünya genelindeki yağış düzenlerini bozarak büyük kuraklıklara yol açmıştı.
Güncel tahminler ise bu yıl sıcaklık anomalilerinin 3 dereceyi aşabileceğini gösteriyor. Bu durumda da çok güçlü bir El Nino görülme ihtimali yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar ise sıcaklık farkının 3 dereceye kadar çıkabileceğini öngörüyor.
AŞIRILIKLAR DAHA DA ŞİDDETLİ OLABİLİR
Washington State University öğretim üyesi Deepti Singh, 1870’lerde görülen çok yıllı kuraklıkların yeniden yaşanabileceğini söyledi.
Singh, “Bugün atmosfer ve okyanuslar 1870’lere göre çok daha sıcak. Bu nedenle ortaya çıkacak aşırılıklar çok daha sert olabilir.” dedi.
İklim bilimci Katharine Hayhoe ise olası süper El Nino’nun “insan toplumu ve refahı üzerinde derin etkiler yaratabileceğini” belirtti.
1877 FELAKETİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Tarihçiler, 1877-78 El Nino’sunun dünya tarihini değiştiren ilk “küresel iklim felaketlerinden biri” olduğunu düşünüyor.
Kuraklık nedeniyle Hindistan’da muson yağmurları kesilmiş, Kuzey Çin’de hasatlar çökmüş, Brezilya’da nehirler kurumuştu.
Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde de büyük kuraklıklar ve orman yangınları yaşanmıştı.
Kıtlıkların ardından sıtma, kolera, çiçek hastalığı ve dizanteri gibi salgınlar yayılmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmişti.
"YÜZYILIN EN GÜÇLÜ EL NİNO'SU OLABİLİR"
Bu yıl yaşanabilecek olayın “1877’den bu yana görülen en büyük El Nino olabileceği" belirtiliyor. Uzmanlara göre üzerine deneyler yapılan iklim modelleri güçlü bir El Nino oluşumu konusunda büyük ölçüde aynı sonucu veriyor.
Uzmanlar, bugün iklim izleme ve erken uyarı sistemlerinin geçmişe göre çok daha gelişmiş olduğunu ve 1877’deki kadar büyük can kayıplarının beklenmediğini belirtiyor.
Buna rağmen böylesine güçlü bir El Nino’nun küresel gıda güvenliği, su kaynakları ve ekonomik istikrar üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısı yapılıyor.