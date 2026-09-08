1883 yılından beri can alıyor. Yanardağ patladı, ülkede hayat durdu
08.09.2026 08:36
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nın patlaması hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 3 bin uçuş durduruldu, 340 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Yanardağ sadece bu sabah 3 kez daha patladı.
HAVA ULAŞIMI NORMALLEŞİYOR
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın patlamasının ardından günlerdir aksayan hava ulaşımı yeniden başlıyor.
Yanardağın püskürttüğü volkanik kül nedeniyle kapatılan başkent Cakarta'nın ana havalimanı ile dört havalimanı bu sabah yeniden açıldı.
Patlama nedeniyle yaklaşık 3 bin uçuş iptal edilirken 340 binden fazla yolcu mağdur oldu.
Yetkililer, kritik altyapıdaki volkanik külün temizlenmesinin ardından havalimanlarının yeniden faaliyete geçtiğini ancak uçuş programlarının normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı.
178 UÇAK KONTROLDEN GEÇİRİLECEK
Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, Cakarta'nın ana hava ulaşım merkezi Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 178 uçak bulunduğunu söyledi.
Uçakların yeniden sefere başlamadan önce güvenlik kontrollerinden geçirileceğini belirten Purwagandhi, bu nedenle normal uçuş düzenine geçişin biraz daha zaman alabileceğini ifade etti.
Bakan, “Bu uçakları kullanmaya başlayacağız ancak bunu yapmadan önce uçuşa elverişli olduklarından emin olmak istiyoruz. Bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir.” dedi.
Yolculardan sabırlı olmalarını isteyen Purwagandhi, tüm uçakların güvenli şekilde havalanabileceğinden emin olmak için denetimler yapılacağını belirtti.
PİSTLERDEN VOLKANİK KÜL TEMİZLENDİ
Yetkililer, uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için pistlerden ve diğer kritik alanlardan volkanik külün temizlendiğini bildirdi.
Volkanik kül, uçak motorlarına zarar verebildiği ve görüş koşullarını olumsuz etkileyebildiği için hava trafiği açısından ciddi tehlike oluşturuyor.
BU SABAH ÜÇ KEZ PATLADI
Cava ve Sumatra adaları arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau'daki hareketlilik ise devam ediyor.
Endonezya Jeoloji Ajansı Başkanı Lana Saria'ya göre yanardağ yalnızca bu sabah itibarıyla en az üç kez patladı.
1883 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
Adı “Krakatau'nun Çocuğu” anlamına gelen Anak Krakatau, yaklaşık bir asır önce denizden yükselerek oluşmuştu.
Yanardağ, 1883'te Krakatau'da meydana gelen ve tarihin en yıkıcı volkanik felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen patlamanın ardından ortaya çıktı.
2018'DE 400'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Anak Krakatau daha yakın tarihte de ölümcül bir felakete yol açtı.
2018'de yanardağın bir bölümünün çökmesi sonucu oluşan tsunami, bölgede 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evlerinden olmasına neden oldu.
Son patlamaların ardından havalimanları yeniden açılmış olsa da yetkililer, hava trafiğinin kademeli olarak normale döneceğini belirtiyor.