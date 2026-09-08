1883 yılından beri can alıyor. Yanardağ patladı, ülkede hayat durdu

Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, Cakarta'nın ana hava ulaşım merkezi Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 178 uçak bulunduğunu söyledi.

Uçakların yeniden sefere başlamadan önce güvenlik kontrollerinden geçirileceğini belirten Purwagandhi, bu nedenle normal uçuş düzenine geçişin biraz daha zaman alabileceğini ifade etti.

Bakan, “Bu uçakları kullanmaya başlayacağız ancak bunu yapmadan önce uçuşa elverişli olduklarından emin olmak istiyoruz. Bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir.” dedi.

Yolculardan sabırlı olmalarını isteyen Purwagandhi, tüm uçakların güvenli şekilde havalanabileceğinden emin olmak için denetimler yapılacağını belirtti.