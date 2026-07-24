19 saat havada kaldı. Dev uçak 17 bin kilometreyi kesintisiz uçtu

Testlerde kullanılan uçak, henüz Qantas'ın klasik kırmızı-beyaz renklerini taşımıyor. Bej renkli gövdeye sahip uçakta yalnızca şirket logoları yer alıyor.

Qantas, "Vega" adı verilen ilk ticari A350-1000ULR uçağının üretiminin sürdüğünü ve uçağın Nisan 2027'de teslim alınacağını açıkladı.

Şirket, bu modelden 12 adet satın almayı planlıyor. Her uçakta 238 yolcu taşınacak. Bu sayı, standart A350-1000 modellerindeki 300'ün üzerindeki koltuk kapasitesinden daha düşük tutuldu. Böylece yolculara daha fazla konfor ve uzun uçuşlar için geniş yaşam alanı sunulması hedefleniyor.

Qantas, gelecekte Londra ve New York'a düzenlenecek aktarmasız uçuşlarda Sydney'in yanı sıra Melbourne ve Brisbane'i de değerlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, nihai rota planlamasının yolcu talebine göre şekilleneceğini belirtiyor.