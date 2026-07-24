19 saat havada kaldı. Dev uçak 17 bin kilometreyi kesintisiz uçtu
24.07.2026 09:06
Dünyanın en uzun ticari uçuşları için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Fransa'dan Avustralya'ya yaptığı yaklaşık 17 bin kilometrelik kesintisiz test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 19 saat süren yolculuk, havacılık meraklılarının da yoğun ilgisini çekti.
19 SAAT SÜREN TEST UÇUŞU
Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'ın ultra uzun menzilli uçuş projesi kapsamında geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus üretim tesisinden kalkarak Avustralya'nın Melbourne kentine kesintisiz uçtu.
Yaklaşık 17 bin kilometre mesafe kat eden uçak, 19 saat süren test uçuşunun ardından ilk kez Avustralya topraklarına indi.
HEDEF 22 SAATLİK KESİNTİSİZ UÇUŞ
Yeni nesil A350-1000ULR, Qantas'ın Project Sunrise kapsamında planladığı Sydney-Londra direkt seferleri için özel olarak geliştirildi.
Şirket, 2027 yılının ekim ayında başlaması planlanan seferlerde uçağın 22 saate kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebileceğini açıkladı.
Airbus'ın geliştirdiği modelde bulunan 20 bin litrelik ek yakıt tankı, uçağın yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile ulaşmasını sağlıyor.
BİNLERCE KİŞİ CANLI TAKİP ETTİ
Test uçuşu yalnızca havacılık sektörü için değil, uçuş meraklıları için de ilgi odağı oldu.
Uçağın yaklaşık 17 bin kilometrelik rotası, uçuş takip platformu Flightradar24'te 67 binden fazla kişi tarafından anbean izlendi. Test uçuşu, günün dünya genelinde en çok takip edilen uçuşu oldu.
İLK TİCARİ UÇAK 2027 YILINDA TESLİM EDİLECEK
Testlerde kullanılan uçak, henüz Qantas'ın klasik kırmızı-beyaz renklerini taşımıyor. Bej renkli gövdeye sahip uçakta yalnızca şirket logoları yer alıyor.
Qantas, "Vega" adı verilen ilk ticari A350-1000ULR uçağının üretiminin sürdüğünü ve uçağın Nisan 2027'de teslim alınacağını açıkladı.
Şirket, bu modelden 12 adet satın almayı planlıyor. Her uçakta 238 yolcu taşınacak. Bu sayı, standart A350-1000 modellerindeki 300'ün üzerindeki koltuk kapasitesinden daha düşük tutuldu. Böylece yolculara daha fazla konfor ve uzun uçuşlar için geniş yaşam alanı sunulması hedefleniyor.
Qantas, gelecekte Londra ve New York'a düzenlenecek aktarmasız uçuşlarda Sydney'in yanı sıra Melbourne ve Brisbane'i de değerlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, nihai rota planlamasının yolcu talebine göre şekilleneceğini belirtiyor.