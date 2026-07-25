190 yıl yaşamak mümkün mü? Bilim insanları sınırı hesapladı
25.07.2026 09:26
Son Güncelleme: 25.07.2026 09:58
Rus bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, yaşlanmanın tamamen durdurulması halinde bile insan ömrünün teorik bir sınırı olduğunu ortaya koydu.
İNSAN ÖMRÜNÜN TEORİK SINIRI HESAPLANDI
Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, insan ömrünün ulaşabileceği teorik üst sınırı hesapladı.
Araştırmaya göre, yaşlanmaya neden olan tüm biyolojik süreçlerin gelecekte tedavi edilebilmesi durumunda bile insanların ortalama 146 ila 194 yıl yaşayabileceği tahmin ediliyor.
Bilim insanları, bunun günümüzde birçok ülkedeki ortalama yaşam süresinin yaklaşık iki katına denk geldiğini belirtiyor.
EN BÜYÜK ENGEL DNA'DA BİRİKEN MUTASYONLAR
Araştırmada yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olarak, hücreler bölündükçe DNA'da oluşan ve "somatik mutasyon" adı verilen rastgele genetik değişimler gösterildi.
İnsan vücudu bu hataların büyük bölümünü onarabilse de, zamanla biriken mutasyonlar hücrelerin normal işleyişini bozuyor.
Araştırmacılara göre bu süreç, dokuların yıpranmasına, organların işlevini kaybetmesine ve sonunda ölüme yol açıyor.
ÖLÜMSÜZLÜK DİYE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL
Çalışmanın başyazarı Dmitrii Kriukov, araştırma kapsamında yalnızca somatik mutasyonların etkisini temel alan bir yaşlanma modeli geliştirdiklerini söyledi.
Modele göre kanser dahil yaşlanmaya bağlı diğer tüm hastalıklar tedavi edilebilse bile DNA'daki bu mutasyonlar zamanla kritik seviyeye ulaşıyor ve yaşam süresini sınırlıyor.
Araştırmacılar, bu nedenle mevcut bilgiler ışığında biyolojik anlamda ölümsüzlüğün mümkün görünmediğini ifade ediyor.
BAZI ORGANLAR DAHA HIZLI YAŞLANIYOR
Araştırma, vücuttaki tüm dokuların aynı hızda yaşlanmadığını da ortaya koydu.
Deri ve karaciğer gibi organlarda hücreler sürekli yenilenebildiği için mutasyonların etkisi daha kolay telafi ediliyor.
Buna karşılık kalp ve beyin hücreleri büyük ölçüde kendini yenileyemediğinden, bu organlarda zamanla biriken mutasyonlar daha büyük sorunlara yol açabiliyor.
YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Son yıllarda yaşlanmayı yavaşlatmaya veya tersine çevirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı.
ABD merkezli Life Biosciences şirketi, bu yıl hasarlı göz hücrelerini biyolojik olarak gençleştirmeyi amaçlayan ilk insan klinik denemesi için onay aldı.
Öte yandan teknoloji girişimcisi Bryan Johnson da yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcayarak uyguladığı yaşlanma karşıtı programla sık sık gündeme geliyor ve gelecekte insanların ölümü tamamen yenebileceğini savunuyor.
Ancak yeni araştırma, tıp alanında büyük ilerlemeler kaydedilse bile DNA'da zamanla biriken mutasyonların insan ömrü için aşılması zor biyolojik bir sınır oluşturmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.