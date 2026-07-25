190 yıl yaşamak mümkün mü? Bilim insanları sınırı hesapladı

Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, insan ömrünün ulaşabileceği teorik üst sınırı hesapladı.

Araştırmaya göre, yaşlanmaya neden olan tüm biyolojik süreçlerin gelecekte tedavi edilebilmesi durumunda bile insanların ortalama 146 ila 194 yıl yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, bunun günümüzde birçok ülkedeki ortalama yaşam süresinin yaklaşık iki katına denk geldiğini belirtiyor.