2 bin yıllık İzmir gizemi. Dünyanın en ünlü destanı bu mağarada mı yazıldı?

Homeros’un kökenleri konusunda İzmir tek aday değil. Özellikle Yunanistan’ın Sakız Adası da şairin doğduğu ya da yaşadığı yerlerden biri olduğunu savunuyor.

Ancak araştırmacı Altın’a göre Homeros ile Bornova arasındaki bağlantı oldukça güçlü.

“Benim için hiç şüphe yok, Homeros Bornovalı.” diyen Altın, şairin en azından Smyrna ve Sakız’ı da kapsayan antik İyonya coğrafyasından geldiğinin altını çiziyor.

Altın, tezini destekleyen en dikkat çekici kanıtlardan birinin MÖ 3'üncü yüzyıla tarihlenen ve Homeros’u betimleyen bir kabartma olduğunu söylüyor.

Araştırmacıya göre kabartmada görülen coğrafi ayrıntılar Bornova’daki mağarayla dikkat çekici biçimde örtüşüyor.

Altın, “Bu kabartma zaten biliniyordu ancak daha önce hiç kimse Homeros Mağarası’ndaki ayrıntılarla aynı olan özellikleri fark etmemişti.” ifadelerini kullandı.