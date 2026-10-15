200 milyarderi ilgilendiriyor. Servet vergisi halk oylamasına sunulacak

Girişimi savunanlar, Elon Musk gibi teknoloji devlerinin servetlerinin benzeri görülmemiş düzeylere ulaştığı bir dönemde artan gelir adaletsizliğine dikkat çekiyor.

Düzenlemenin diğer eyaletler için de emsal teşkil etmesi hedefleniyor. Tasarı metninin yazarlarından iktisatçı Emmanuel Saez, uygulamanın başarıya ulaşması durumunda benzer girişimlerin diğer eyaletlerde de gündeme geleceğini öngördü.

Düzenlemeye destek amacıyla Los Angeles'ta kampanya yürüten sol kanat Senatör Bernie Sanders, aşırı zenginlerin adil paylarını ödemesi gerektiğini kaydetti.

Sanders, "Bu milyarderler son on yılda servetlerini üçe katlarken bir tesisatçı veya hemşireden daha düşük efektif vergi oranı ödedi" diye konuştu.

Emekliler ve engellilere yönelik kamu sağlık programı Medicare'den faydalanan emekli grafik tasarımcısı Loren Fierman da bu kaynağın mega zenginler açısından hissedilmeyecek kadar küçük olduğunu belirterek, "Bu onlar için devede kulak. Kendileri için çok az şey ifade ediyor ama sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için her anlama geliyor" değerlendirmesinde bulundu.