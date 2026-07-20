200 yıllık geleneği bir kadın değiştirdi, tarihe geçti

1820'lerden bu yana düzenlenen May Bumps yarışları uzun yıllar yalnızca erkeklerin katıldığı bir organizasyon olarak biliniyordu.

Bu yıl erkekler kategorisinin "açık kategori"ye dönüştürülmesiyle biyolojik kadın sporcuların da yarışmasına izin verildi. Böylece kadın kürekçiler ilk kez erkek ekiplerinde yer alma fırsatı buldu.

Camille VanderMeer de bu değişiklik sayesinde Peterhouse Koleji'nin erkek ekibine seçildi.