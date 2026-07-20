200 yıllık geleneği bir kadın değiştirdi, tarihe geçti
20.07.2026 11:22
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin yaklaşık 200 yıllık geleneklerinden biri olan "May Bumps" kürek yarışında bu yıl tarihe geçen bir gelişme yaşandı.
EZBER BOZAN BİR KADIN
İngiltere'nin en köklü üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi'nde yaklaşık iki asırdır düzenlenen "May Bumps" kürek yarışları bu yıl bir ilke sahne oldu.
ABD'li dünya şampiyonu kürekçi Camille VanderMeer, erkekler açık kategorisinde yarışan Peterhouse Koleji ekibinde yer alarak takımını şampiyonluğa taşıdı.
KURALLAR DEĞİŞTİ, KADIN SPORCUNUN ÖNÜ AÇILDI
1820'lerden bu yana düzenlenen May Bumps yarışları uzun yıllar yalnızca erkeklerin katıldığı bir organizasyon olarak biliniyordu.
Bu yıl erkekler kategorisinin "açık kategori"ye dönüştürülmesiyle biyolojik kadın sporcuların da yarışmasına izin verildi. Böylece kadın kürekçiler ilk kez erkek ekiplerinde yer alma fırsatı buldu.
Camille VanderMeer de bu değişiklik sayesinde Peterhouse Koleji'nin erkek ekibine seçildi.
DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCU RİTMİ BELİRLEDİ
2025 Dünya Kürek Şampiyonası'nda kadınlar dümencisiz dörtlü kategorisinde altın madalya kazanan VanderMeer, Cambridge'e eğitim için geldi.
Takım seçmeleri performanslara göre yapıldı ve VanderMeer kadroya girmeyi başardı. Teknik becerisi nedeniyle VanderMeer, yarış boyunca takımın temposunu belirleyen sporcu oldu.
Peterhouse ekibi final yarışında son şampiyon St John's Koleji'ni geride bırakarak "Head of the River" unvanını kazandı.
69 YIL SONRA GELEN ZAFER
Peterhouse Koleji, yarışı kazanarak 1956'dan bu yana ilk kez zirveye çıktı.
Takım, gelenek gereği yarışın ardından eski bir küreği yakarak kutlama yaptı. Ancak bir başka gelenek bu kez kısa süreli krize dönüştü.
KUPA KRİZİ YAŞANDI
Yarışın ardından Peterhouse'un, bir önceki şampiyondan devralması gereken törensel gümüş plaka zamanında teslim edilmedi.
St John's Koleji, ödülün bulunduğu kasaya erişebilecek kişinin kendi kutlama yemeğinde olduğunu ve rahatsız edilemeyeceğini bildirdi.
Bunun üzerine Peterhouse mezunlarından biri bizzat karşı koleje giderek kupayı teslim aldı. Kupanın koleje getirilmesi öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.
Yarışın ardından VanderMeer ise Dünya Kürek Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmak üzere ülkesine geçti.