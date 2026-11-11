2014'ten bu yana ilk. İspanya'da konut krizine karşı genel grev

İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konut açığı mevcut ve bu rakamın 2028 yılına kadar 1 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.

İspanya Gençlik Konseyi verileri, ülkede ortalama kira bedeli olan bin 176 euronun genç bir çalışanın ortalama aylık maaşının yaklaşık yüzde 98,7'sine denk geldiğini gösteriyor.

Bir hastanenin bilgi işlem departmanında çalışan 36 yaşındaki grev destekçisi Jesús González yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:

"36 yaşındayım ve hala kendi evime çıkamıyorum. Kiralar sürekli artıyor, ev fiyatları sürekli yükseliyor ve bu artık tamamen imkansız."

CEOE Başkan Yardımcısı Angela de Miguel, devlet televizyonu TVE ekranlarında yaptığı açıklamada, konut yetersizliğinin personel alımlarını zorlaştırdığını ve küçük işletmelerin de bu tablodan zarar gördüğünü savunarak grevin hedefine ters düştüğünü ileri sürdü.

Angela de Miguel, meselenin çözümünün daha fazla konut inşa etmekten ve inşaat ile konut alım süreçlerindeki vergileri düşürmekten geçtiğini belirterek bu vergilerin son 10 yılda yeni bir konutun nihai satış fiyatını yüzde 40 oranında artırdığını savundu.

Diğer taraftan Charles ve Bruna adlı iki fırtına eylemleri olumsuz etkilerken, meteoroloji ajansı AEMET kuvvetli rüzgar, dalga ve şiddetli yağış ihtimaline karşı 14 bölgede uyarı yayımladı.