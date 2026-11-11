2014'ten bu yana ilk. İspanya'da konut krizine karşı genel grev
11.11.2026 14:58
İspanya'da işçiler, 29 Kasım'daki erken genel seçimler öncesinde konut erişilebilirliği krizini protesto etmek amacıyla fırtınalı havaya rağmen genel greve gitti.
İspanya genelinde çalışanlar, ülkede giderek katlanılamaz hale gelen konut krizini protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra ilk genel grevi başlattı.
Ülkede 29 Kasım tarihinde yapılacak erken genel seçimlere üç haftadan az süre kala düzenlenen grev, hava muhalefetine rağmen çok sayıda sektörde iş bırakma eylemleriyle icra ediliyor.
Grev, 2014 yılında avro bölgesi borç krizinde uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı yapılan eylemlerden bu yana ülke çapında kayıtlara geçen ilk genel grev olma özelliğini taşıyor.
Toplamda 1 milyondan fazla çalışanı temsil eden İspanya'nın en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO ile artan kiralara ve tahliyelere tepki gösteren kiracı dernekleri greve tam destek veriyor.
Sendikalar, greve katılımın ülke genelinde farklılık gösterdiğini, konut sıkıntısının yoğun hissedildiği kıyı bölgelerinde katılım oranının zirveye çıktığını aktardı.
LİMANLAR VE FABRİKALARDA ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELDİ
UGT ve CCOO sendikalarının açıklamalarına göre, grevin ilk saatlerinde limanlarda ve otomotiv sektöründe katılım oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.
Navarra'daki Volkswagen ve Barselona'daki SEAT fabrikaları dahil olmak üzere çok sayıda sanayi tesisinde üretimin tamamen durduğu açıklandı.
İş bırakma oranının et sektöründe yüzde 85, çöp toplama hizmetlerinde yüzde 82, enerji sektöründe ise yüzde 75 düzeyinde gerçekleştiği duyuruldu.
Sağlık ve sosyal hizmetlerde katılım yüzde 38 seviyesinde kalırken, posta hizmetlerinde bu oran yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.
Sendikalar, elektrik talebinde yaşanan yüzde 10 oranındaki düşüşün enerji yoğun sektörlerdeki aksamayı somutlaştırdığını belirterek petrokimya, çelik işleme, gıda işleme ve ulaşım sektörlerinin büyük ölçüde faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
İspanya'nın ana işveren örgütü CEOE ise elektrik tüketimindeki gerilemenin bir önceki genel grevde kaydedilen yüzde 14 düşüşün gerisinde kaldığını kaydetti.
Eylemler nedeniyle Barselona metrosu yoğun işe gidiş geliş saatleri haricinde tüm seferleri iptal etti.
Madrid metrosu ise günün büyük bölümünde seferlerini yüzde 50 oranında seyreltirken, yoğun saatlerde kapasitesini normal seviyenin yüzde 80'ine çıkaracağını ilan etti.
POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Madrid'de protestocular geri dönüşüm konteynerlerini yollara sürükleyerek araç trafiğini engellemeye çalışırken, Barselona'da birçok esnaf kepenk kapatarak dükkanlarını tedbir amacıyla korumaya aldı.
Madrid'deki Mercamadrid toptancı halinde grev gözcüleri ile emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı.
CCOO sendikası, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, polisin hal girişindeki protestoculara biber gazı sıktığını, bir eylemciyi gözaltına aldığını ve 13 kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu duyurdu.
Emniyet sözcüsü gözaltı işlemini doğrularken toptancı halinde biber gazı kullanıldığını reddetti, ancak Carabanchel bölgesindeki başka bir protestocu grubunu dağıtmak amacıyla biber gazına başvurulduğunu kabul etti.
Sabah saatlerinde Madrid belediye otobüs garajı önünde toplanan onlarca eylemci, bayraklar sallayarak otobüslerin çıkışını engellemeye çalıştı ve "Siz çalışırken onlar sizden çalıyor" sloganları attı.
GENÇLERİN MAAŞLARININ NEREDEYSE TAMAMI KİRAYA GİDİYOR
İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konut açığı mevcut ve bu rakamın 2028 yılına kadar 1 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.
İspanya Gençlik Konseyi verileri, ülkede ortalama kira bedeli olan bin 176 euronun genç bir çalışanın ortalama aylık maaşının yaklaşık yüzde 98,7'sine denk geldiğini gösteriyor.
Bir hastanenin bilgi işlem departmanında çalışan 36 yaşındaki grev destekçisi Jesús González yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:
"36 yaşındayım ve hala kendi evime çıkamıyorum. Kiralar sürekli artıyor, ev fiyatları sürekli yükseliyor ve bu artık tamamen imkansız."
CEOE Başkan Yardımcısı Angela de Miguel, devlet televizyonu TVE ekranlarında yaptığı açıklamada, konut yetersizliğinin personel alımlarını zorlaştırdığını ve küçük işletmelerin de bu tablodan zarar gördüğünü savunarak grevin hedefine ters düştüğünü ileri sürdü.
Angela de Miguel, meselenin çözümünün daha fazla konut inşa etmekten ve inşaat ile konut alım süreçlerindeki vergileri düşürmekten geçtiğini belirterek bu vergilerin son 10 yılda yeni bir konutun nihai satış fiyatını yüzde 40 oranında artırdığını savundu.
Diğer taraftan Charles ve Bruna adlı iki fırtına eylemleri olumsuz etkilerken, meteoroloji ajansı AEMET kuvvetli rüzgar, dalga ve şiddetli yağış ihtimaline karşı 14 bölgede uyarı yayımladı.
ERKEN SEÇİM ÖNCESİ HÜKÜMET İLE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA
Ülkedeki kitlesel protestolar, Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden atılmasının hemen ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteri ve çadır eylemlerinin devamı.
Tahliyeleri engellemeyi ve kira artışlarını sınırlandırmayı amaçlayan hükümet kararnamelerinin geçen ay parlamentoda reddedilmesi Başbakan Pedro Sánchez'i erken seçim kararı almaya yöneltti.
Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez, 29 Kasım'daki seçimler öncesinde halkın konut krizine yönelik tepkisini arkasına alarak kamuoyunun dikkatini yakın çevresini kapsayan yolsuzluk davalarından ve geçen ay yaşanan ölümlü tren kazasından uzaklaştırmayı hedefliyor.
İspanya hükümeti artan kiralar ve yetersiz konut arzı konusunda pek çok bölgeyi ve belediyeyi yöneten sağ muhalefeti sorumlu tutuyor.
Sendika liderleri ve sokağa çıkan protestocular ise konut krizinin yanı sıra bu yıl ülkede yaşanan ikinci ölümcül tren kazasından da merkezi hükümeti sorumlu gördüklerini dile getiriyor.