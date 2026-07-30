2016'da 28 saat arayla olmuştu. Uzmanlar "ikiz deprem" için uyardı

Tokyo Üniversitesi Fakültelerarası Enformasyon Çalışmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi ve afet bilişimi uzmanı Profesör Watanave Hidenori, ön sismolojik değerlendirmeleri doğrultusunda depremi "sığ bir iç kara depremi" olarak nitelendirdi ve sarsıntının yerleşim yeri ve sanayi bölgelerine yakınlığı dolayısıyla ciddi hasara yol açtığını belirtti.

Watanave, "Bu depremin, 2016'daki Kumamoto depremleriyle ilişkili olma olasılığının yüksek olduğuna inanıyorum. Kumamoto'daki depremin merkez üssü, 2016'da kırılan Futagawa-Hinagu fay hattı bölgesine yakın. 2016'da kırılmayan bir fay segmenti bu sefer hareket etmiş olabilir." dedi.

Son tahliller doğrultusunda kabuk deformasyonu, uydu radar verileri ve yüzey kırıklarının analizinin gerekli olacağını söyleyen Watanave, "2026'daki depremle ilişkili olarak, birbirine bağlı fay sistemi içinde yeni bir büyük deprem olarak tanımlıyorum." ifadesini kullandı.

Artçı depremler ve iklim koşullarına dair bölge halkına uyarıda bulunan Watanave, "Dikkatli olmak şart. Aktif fay segmentleri bulunuyor. Güçlü artçı depremler olası. Hasarlı binalar, heyelanlar, yangınlar, gaz sızıntıları ve aşırı yaz sıcakları da ciddi ikincil riskler oluşturuyor." diye konuştu.