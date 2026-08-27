"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç öldü

Sırp Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç, 2005 yılında ülkenin güvenlik güçlerinin Mladiç'in nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

Ülkenin istihbarat şefi ise bu açıklamayı "saçmalık" olarak niteledi.

Radovan Karadiç Temmuz 2008'de tutuklandıktan sonra, sıranın yakında Mladiç'e geleceği varsayımları arttı.

Mladiç, bundan tam üç yıl sonra, 2011 yılında yakalandı; 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Mahkeme 2017'de, “savaş suçu işlemek”, “insanlığa karşı suç” ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Temyiz Mahkemesi, 2021 yılında verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, o dönem kararı şu sözlerle yorumladı:

“Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz.”