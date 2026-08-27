"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç öldü
27.08.2026 15:43
Son Güncelleme: 27.08.2026 16:49
Srebrenitsa soykırımının baş sorumlularından "Bosna Kasabı" Ratko Mladiç, öldü.
Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutulan Ratko Mladiç, öldü.
16 yıl firarın ardından 2011 yılında yakalanan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladiç, Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
Mahkeme 2017'de, “savaş suçu işlemek”, “insanlığa karşı suç” ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.
Mladiç bugün 84 yaşında, cezasını çektiği Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde öldü.
RATKO MLADİÇ KİMDİR?
Ratko Mladiç 1942 yılında Bosna'nın Kalinovik köyünde doğdu; Tito döneminde büyüdü ve Yugoslav Halk Ordusu'na katıldı.
1991 yılında ülkede bölünme süreci başlayınca Knin'de Hırvat güçleriyle mücadele eden cepheye gönderildi.
Daha sonra Saraybosna merkezli Yugoslav Ordusu İkinci Askeri Bölgesi'nin komutasını alan Mladiç, Sırp Meclisi'nin 1992'de aldığı "ordu oluşturma kararı" sonrası bu yapının komutanlığına getirildi.
İlerleyen yıllarda "Bosna Kasabı" lakabıyla anılan Mladiç, Saraybosna kuşatması ve Srebrenistsa katliamının arkasındaki kilit isimlerden biriydi ve savaş sonrasında Belgrad'a dönerek özgürce yaşadı. Bu durum, eski Yugoslav lideri Miloseviç'in 2001 yılında tutuklanmasına dek sürdü.
Mladiç, bu tarihten sonra ortadan kayboldu. 2004 yılının ikinci yarısından sonra Belgrad üzerindeki baskı arttı; Mladiç'in "eski dostları" birer birer savaş suçları mahkemesine teslim olmaya başladı.
Sırp Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç, 2005 yılında ülkenin güvenlik güçlerinin Mladiç'in nerede olduğunu bildiklerini söyledi.
Ülkenin istihbarat şefi ise bu açıklamayı "saçmalık" olarak niteledi.
Radovan Karadiç Temmuz 2008'de tutuklandıktan sonra, sıranın yakında Mladiç'e geleceği varsayımları arttı.
Mladiç, bundan tam üç yıl sonra, 2011 yılında yakalandı; 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.
Mahkeme 2017'de, “savaş suçu işlemek”, “insanlığa karşı suç” ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.
Temyiz Mahkemesi, 2021 yılında verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, o dönem kararı şu sözlerle yorumladı:
“Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz.”