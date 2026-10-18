2026 Orionid meteor yağmuru için geri sayım. Görsel şölen geliyor

Dünya, Güneş Sistemi'ni en son 1986'da ziyaret eden 1P/Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı en yoğun enkaz izinden geçerken, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece (hava açık olursa) muhteşem bir görsel şölene tanık olacağız.



Her yıl 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Orionid (Avcı) meteor yağmuru, 21-22 Ekim gecesi en yüksek zirvesine ulaşıyor.

Orion (Avcı) Takımyıldızı civarından gökyüzüne saçılması nedeniyle "Orionid" ismi verilen bu yıldız yağmurunu izlemek için en ideal zaman, 22 Ekim gece yarısı ile şafak vakti arası, ancak 21 Ekim gece yarısına kadar olan zaman diliminde de meteorları görmek mümkün.