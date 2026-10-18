2026 Orionid meteor yağmuru için geri sayım. Görsel şölen geliyor
18.10.2026 16:28
Her yıl ekim ortasında zirve yapan Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim Çarşamba'yı 22 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece yine görsel şölen yaşatacak.
Dünya, Güneş Sistemi'ni en son 1986'da ziyaret eden 1P/Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı en yoğun enkaz izinden geçerken, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece (hava açık olursa) muhteşem bir görsel şölene tanık olacağız.
Her yıl 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Orionid (Avcı) meteor yağmuru, 21-22 Ekim gecesi en yüksek zirvesine ulaşıyor.
Orion (Avcı) Takımyıldızı civarından gökyüzüne saçılması nedeniyle "Orionid" ismi verilen bu yıldız yağmurunu izlemek için en ideal zaman, 22 Ekim gece yarısı ile şafak vakti arası, ancak 21 Ekim gece yarısına kadar olan zaman diliminde de meteorları görmek mümkün.
Havanın açık ve bulutsuz olmasının yanı sıra ışık kirliliği bulunmayan karanlık noktalardan izlenmesi halinde, zirve saatlerde 10 ila 20 kayan yıldız gözlenebilir.
Yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olan Orionid meteor yağmuru bu yıl, Ay'ın ilk dördün evresinden hemen sonra başlayarak dolunaya kadar süren "büyüyen şişkin Ay" evresinde gerçekleşeceği için, uydumuzun yüzde 74 oranında aydınlık olması, zayıf ışıklı meteorların gece boyu izlenmesini güçleştirecek.
Yine de Ay'ın gece yarısından birkaç saat sonra batacak olması güzel bir seyir için umut penceresini aralayacak.
ORİONİD METEORLARINI İZLEMEK İÇİN NE TARAFA BAKMALIYIZ?
Orionid meteorları, güneydoğu ufku üzerinde yükselecek Orion Takımyıldızı'nın (üstte) kırmızı dev üyesi Betelgeuse civarından saçılacağı için gökyüzünde o yöne doğru bakmak gerekiyor.
En iyi anları yakalamak için saçılma noktasından 40 ila 90 derece uzağa da bakabilirsiniz çünkü saniyede 66 kilometre hızla kayan meteorların ardında bıraktıkları parlak izler en uzun haliyle bu bölgelerde görünecektir.
Kayan yıldızlar, bu eski kuyruklu yıldızın parçacıklarının saatte saatte 237 bin 539 kilometre hızla gezegenimizin atmosferine girerek yanmasıyla doğal bir havai fişek gösterisine dönüşecek.
İdeal olarak şehir ışıklarından, sokak lambalarından ve diğer ışık kirliliği unsurlarından uzak noktalardan izlenmesi tavsiye edilen meteor yağmurlarını gözlemek için dürbün gibi cihazlara gerek duyulmaz.
Gözlerinizin tam karanlığa alışması için 30 dakika kadar bir zamana ihtiyacınız olacaktır. Bu alışma sürecinin ardından cep telefonu ya da fener gibi doğrudan ışık kaynaklarına bakmadan görsel şölenin keyfini çıkarabilirsiniz.