2026'nın en çirkin köpeği seçildi. Kurtarılma hikayesi herkesi duygulandırıyor
18.08.2026 11:43
Dondurucu soğukta bir kutuda bulunan ve kurtarılan 6 yaşındaki pug Jinny Lu, dördüncü denemesinde “Dünyanın En Çirkin Köpeği” seçildi. Sevimli köpeğin kurtarılma hikayesi ise duygulandırdı.
AMAÇ ZORLU HİKAYELERE DİKKAT ÇEKMEK
Sarkık dili ve iri gözleriyle dikkat çeken 6 yaşındaki pug cinsi Jinny Lu, ABD'de düzenlenen “Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması”nın bu yılki kazananı oldu.
Geçen yıl yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Jinny Lu, dört kez katıldığı organizasyonda sonunda birinciliğe ulaştı.
Ancak yarışma yalnızca köpeklerin sıra dışı görünümlerini değerlendirmiyor. Organizasyon, terk edilen ve zorlu koşullardan kurtarılan hayvanların hikayelerine dikkat çekmeyi ve köpek sahiplenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.
DONDURUCU SOĞUKTA BİR KUTUDA BULUNMUŞ
Jinny Lu'nun geçmişi de yarışmanın bu mesajını yansıtan hikayelerden biri.
Yarışmanın internet sitesindeki biyografisine göre Jinny Lu, Güney Kore'nin dağlık bir bölgesinde dondurucu soğukta ahşap bir kutunun içinde bulundu. Kurtarıldıktan sonra yeni bir hayata başlayan Jinny Lu, bugün sarılmayı, güneşlenmeyi ve eve gelen misafirleri karşılamayı seviyor.
En dikkat çekici özelliği ise sürekli dışarıda duran uzun dili. Biyografisine göre Jinny Lu, mutfak sandalyelerine gizlice çıkarak dilini evdeki diğer hayvanların mama kaplarına sokmayı da seviyor.
Ayrıca aynada kendi yansımasını gördüğünde çığlık atmasıyla tanınıyor.
DÖRDÜNCÜ DENEMESİNDE BİRİNCİ OLDU
Jinny Lu için bu yılki zafer uzun bir bekleyişin ardından geldi. Yarışmaya dördüncü kez katılan köpek, 2025'te ikincilikle yetinmişti.
Bu yıl sekiz yarışmacıyı geride bırakan Jinny Lu, 5 bin dolarlık para ödülü ve kupanın sahibi oldu. Ayrıca New York'a giderek “Today” programının canlı yayınına katılma hakkı kazandı.
Organizasyonun amacı, köpek sahiplenmeyi teşvik etmek ve “bütün köpekleri özel ve benzersiz yapan kusurları” kutlamak olarak açıklanıyor.
Yarışmaya katılan köpekler kırmızı halıda izleyicilerin karşısına çıkarken jüri yalnızca fiziksel görünümlerini değil, geçmişlerini ve yaşam hikayelerini de değerlendiriyor.