2026'nın en çirkin köpeği seçildi. Kurtarılma hikayesi herkesi duygulandırıyor

Jinny Lu için bu yılki zafer uzun bir bekleyişin ardından geldi. Yarışmaya dördüncü kez katılan köpek, 2025'te ikincilikle yetinmişti.

Bu yıl sekiz yarışmacıyı geride bırakan Jinny Lu, 5 bin dolarlık para ödülü ve kupanın sahibi oldu. Ayrıca New York'a giderek “Today” programının canlı yayınına katılma hakkı kazandı.

Organizasyonun amacı, köpek sahiplenmeyi teşvik etmek ve “bütün köpekleri özel ve benzersiz yapan kusurları” kutlamak olarak açıklanıyor.

Yarışmaya katılan köpekler kırmızı halıda izleyicilerin karşısına çıkarken jüri yalnızca fiziksel görünümlerini değil, geçmişlerini ve yaşam hikayelerini de değerlendiriyor.