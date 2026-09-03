2027’ye kadar El Nino etkisi: Milyonlarca kişi risk altında
03.09.2026 20:01
Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino’nun 2026 sonunda çok güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerinin artabileceği uyarısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının güçlendiğini ve önümüzdeki aylarda daha da şiddetlenmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüt, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerinin buna bağlı olarak artabileceği uyarısında bulundu.
WMO’nun son tahminlerine göre El Niño’nun Şubat 2027’ye kadar devam etme ihtimali “neredeyse yüzde 100” seviyesinde.
Tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki olağanüstü sıcak koşulların etkisiyle gelişen El Nino’nun, 2026’nın sonlarına doğru “çok güçlü” seviyeye ulaşarak zirve yapması bekleniyor. İklim üzerindeki etkilerinin ise 2027 yılı boyunca sürmesi öngörülüyor.
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, kuraklık ve sellerin şimdiden bazı bölgelerde ciddi hasara ve aksamalara yol açtığını belirterek, El Nino güçlendikçe etkilerin daha da artmasının beklendiğini söyledi.
Saulo, “Bu olağanüstü El Niño, olağanüstü bir hazırlık ve müdahale gerektiriyor” ifadelerini kullandı. WMO’nun ulusal meteoroloji ve hidroloji kurumlarıyla birlikte erken uyarı sistemlerini ve hazırlıkları güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.
WMO’ya göre El Nino’nun oluştuğu orta ve doğu ekvatoral Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıkları halihazırda normal seviyelerin oldukça üzerinde bulunuyor ve yükselmeye devam ediyor.
Bölgedeki sıcaklık anomalilerini ölçen Nino 3.4 endeksi, Mayıs-Temmuz 2026 döneminde normalin ortalama 1,5 derece üzerine çıktı. Temmuz ayında fark 2 dereceye ulaştı.
Temmuz sonu ile ağustos ortası arasındaki haftalık ölçümlerde ise deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin yaklaşık 2,2 ila 2,6 derece üzerinde seyrettiği bildirildi.
WMO, Eylül-Kasım 2026 döneminde dünyanın kara alanlarının neredeyse tamamında normalin üzerinde sıcaklık görülme ihtimalinin arttığını bildirdi. Yağış düzeninde de güçlü Pasifik El Niño’suyla bağlantılı değişiklikler bekleniyor.
Ancak örgüt, El Nino’nun güçlü olmasının her ülke veya bölgede aynı ölçüde ağır sonuçlar doğuracağı anlamına gelmediğine dikkati çekti.
Etkilerin bölgeye ve mevsime göre değişebileceği, Hint ve Atlantik okyanuslarındaki koşullar gibi diğer iklim sistemlerinin de El Nino’nun sonuçlarını güçlendirebileceği veya zayıflatabileceği belirtildi.
Hint Okyanusu Dipolü’nün pozitif faza geçmesinin beklendiğini açıklayan WMO, ekvatoral Atlantik’in de genel olarak sıcak kalacağını öngörüyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de 2026-2027 El Nino döneminin yol açabileceği kuraklık, sel ve aşırı sıcaklardan 4,9 milyon kişiyi korumak amacıyla 110 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.
IOM, söz konusu finansmanın afetlere hazırlık, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve iklim kaynaklı göç riski yüksek toplulukların desteklenmesi için kullanılacağını açıkladı.
Örgüt, iklim kaynaklı şokların tarım ürünlerini yok edebileceği, geçim kaynaklarını ve su kaynaklarını sekteye uğratabileceği ve milyonlarca insanı yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorlayabileceği uyarısında bulundu.
IOM Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, “Tahminler bize harekete geçebileceğimiz bilgiler sağlıyor.” diyerek erken finansmanın toplulukların afetlere hazırlanmasını ve yer değiştirmek zorunda kalan insanların daha güvenli koşullarda hareket etmesini sağlayabileceğini söyledi.
Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre 2015-2016 El Nino döneminden dünya genelinde 60 milyondan fazla kişi etkilenmişti. 2023-2024 dönemindeki kuraklık ise yalnızca Güney Afrika bölgesinde yaklaşık 68 milyon kişiyi etkilemişti.
El Nino ve La Niña, doğal bir iklim döngüsü olan El Niño-Güney Salınımı’nın birbirine zıt iki evresini oluşturuyor. El Nino, orta ve doğu ekvatoral Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla karakterize ediliyor.
WMO, El Nino’nun doğal bir iklim olayı olduğunu ve iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını vurguluyor.