2027’ye kadar El Nino etkisi: Milyonlarca kişi risk altında

Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre 2015-2016 El Nino döneminden dünya genelinde 60 milyondan fazla kişi etkilenmişti. 2023-2024 dönemindeki kuraklık ise yalnızca Güney Afrika bölgesinde yaklaşık 68 milyon kişiyi etkilemişti.

El Nino ve La Niña, doğal bir iklim döngüsü olan El Niño-Güney Salınımı’nın birbirine zıt iki evresini oluşturuyor. El Nino, orta ve doğu ekvatoral Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla karakterize ediliyor.

WMO, El Nino’nun doğal bir iklim olayı olduğunu ve iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını vurguluyor.