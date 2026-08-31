2050 yılına kadar nüfusları 4 milyon azalacak
31.08.2026 15:57
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülke nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 4 milyon azalarak 55 milyona gerileyeceğini açıkladı.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülke nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 4 milyon azalacağını ve yaşlı nüfus oranındaki artışın ülkenin ekonomi ile sosyal refah sisteminin sürdürülebilirliğini zora sokacağını duyurdu.
Kurumun 2080 yılına kadar uzanan yeni demografik projeksiyonlarına göre, 2025 yılının başında 58,9 milyon olan İtalya'nın yerleşik nüfusu 2050 yılında 55 milyona, 2080 yılında ise 45,8 milyona kadar gerileyecek.
Başbakan Giorgia Meloni 2022 yılında göreve geldiğinde doğum oranlarını artırmanın hükümetin önceliklerinden biri olacağını ifade etmişti; ancak bu yöndeki girişimler şimdiye kadar kısıtlı sonuç verdi.
Ülkede doğum sayıları 2008 yılından bu yana istikrarlı biçimde azalıyor.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 355 bin olarak kaydedilen doğum sayısı, İtalya'nın birliğini sağladığı 1861 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte ölüm oranları da yükselişini sürdürdü.
ISTAT, yıllık doğum sayısının 2030 yılına kadar genel olarak yatay seyredeceğini, ardından düşüşe geçerek 2050 yılı itibarıyla 335 bine gerileyeceğini kaydetti.
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 1940-50'ler kuşağının ileri yaşlara ulaşması nedeniyle, geçtiğimiz yıl yaklaşık 652 bin olan ölüm sayısının 2058 yılında zirveye ulaşarak 869 bine çıkacağı öngörülüyor.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS AZALIYOR
Verilere göre, 65 yaş ve üzeri İtalyanların toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılındaki yüzde 24,7 seviyesinden 2050'de yüzde 34,5'e fırlaması bekleniyor.
Buna karşılık, 15 ila 64 yaş aralığı olarak tanımlanan çalışma çağındaki nüfusun oranının ise yüzde 63,4'ten yüzde 55,3'e düşeceği tahmin ediliyor.
Daralan iş gücü havuzu ile hızla artan emekli sayısının altını çizen ISTAT, bu tablonun "ekonomik sistem ve refah açısından yeni sınamalar yaratacağını" vurguladı.
Demografik gerilemenin ülke genelinde eşit dağılmayacağı da belirtildi.
Daha yoksul olan güney kesiminin en sert nüfus kaybını yaşaması; bölge nüfusunun 2025'teki 19,7 milyondan 2050'de 16,7 milyona düşmesi beklenirken, orta ve kuzey bölgelerdeki gerilemenin daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.