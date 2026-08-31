2050 yılına kadar nüfusları 4 milyon azalacak

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülke nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 4 milyon azalacağını ve yaşlı nüfus oranındaki artışın ülkenin ekonomi ile sosyal refah sisteminin sürdürülebilirliğini zora sokacağını duyurdu.

Kurumun 2080 yılına kadar uzanan yeni demografik projeksiyonlarına göre, 2025 yılının başında 58,9 milyon olan İtalya'nın yerleşik nüfusu 2050 yılında 55 milyona, 2080 yılında ise 45,8 milyona kadar gerileyecek.

Başbakan Giorgia Meloni 2022 yılında göreve geldiğinde doğum oranlarını artırmanın hükümetin önceliklerinden biri olacağını ifade etmişti; ancak bu yöndeki girişimler şimdiye kadar kısıtlı sonuç verdi.