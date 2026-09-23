23 bin yıllık ayak izleri. İlk insanlar dev mamutlarla birlikte yürümüş

Uzun yıllar boyunca insanların günümüz Kuzey Amerika'sına yaklaşık 13 bin ila 16 bin yıl önce, Asya ile Amerika'yı birbirine bağlayan Beringia köprüsü üzerinden ulaştığı düşünülüyordu.

White Sands'teki izler ise insanların kıtada 21 bin yıldan daha uzun süre önce, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünün dev buz tabakalarıyla kaplı olduğu Son Buzul Maksimumu sırasında yaşadığını gösteriyor.

İnsanların kıtaya tam olarak nasıl ulaştığı ise halen tartışılıyor. Bazı araştırmacılar, ilk toplulukların Asya kıyıları boyunca küçük tekneler kullanarak ilerlediğini öne süren "kıyı göçü" teorisi üzerinde duruyor.