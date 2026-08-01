İspanya için kriz büyüyor | 24 saatte 60 bin göçmen. Bir gecede her şey değişti: "Kent işgal edilmiş gibi"

Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırarak bölgede görev yapan polis ve jandarma sayısını yaklaşık beş kat artırıp 334'e çıkardı.

İtalya ise İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşım uygulamasını bir aylığına askıya aldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkeleri de İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak durdurulması gerektiğini savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Schengen Bölgesi'nin güvenliğinin garanti altında olduğunu belirterek bu çağrılara karşı çıktı.