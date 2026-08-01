İspanya için kriz büyüyor | 24 saatte 60 bin göçmen. Bir gecede her şey değişti: "Kent işgal edilmiş gibi"
01.08.2026 08:43
Son Güncelleme: 01.08.2026 08:45
Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. En az 57 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından İspanya güvenlik önlemlerini artırırken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da tansiyon yükseldi.
EN AZ 57 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya. Fas'tan son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmenin kente geçtiği belirtilirken, en az 57 kişi geçiş sırasında yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 85 bin nüfuslu Ceuta, kısa sürede göçmenlerle dolup taştı. Göç dalgasıyla birlikte çıkan kriz, Madrid yönetimini alarma geçirirken, Avrupa Birliği içinde de siyasi tartışmalara yol açtı.
SANCHEZ'DEN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" ÇIKIŞI
Ceuta'ya giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşananları "İspanya'nın toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.
Sanchez, hükümetin kentin güvenliğini sağlamak için tüm imkanları kullanacağını belirterek, düzensiz göç akınının insan kaçakçılığı şebekeleri tarafından organize edildiğini savundu.
Başbakan, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Ceuta ve Melilla'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin otomatik olarak Fas'a geri gönderilemeyeceğine ilişkin kararının istismar edildiğini söyledi.
ASKER VE POLİS TAKVİYESİ
İspanya İçişleri Bakanlığı, Ceuta'ya asker, ek polis, insansız hava araçları, dalgıç ekipleri ve sahil güvenlik unsurları sevk edildiğini açıkladı.
Hükümet ayrıca;
- Göçmenlerin kayıt işlemleri için geçici kabul merkezi kurulacağını,
- Yasal kalış hakkı bulunmayan kişilerin sınır dışı süreçlerinin hızlandırılacağını,
- Denize şamandıralardan oluşan fiziksel bir bariyer yerleştirileceğini duyurdu.
Yetkililer, cuma akşamına kadar 48 binden fazla kişinin gönüllü olarak Fas'a döndüğünü bildirdi.
YÜZEREK GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN BOĞULARAK ÖLDÜLER
Yetkililere göre hayatını kaybedenlerin büyük bölümü denizi yüzerek geçmeye çalışırken boğuldu.
Bazı göçmenlerin ise Tarajal Plajı'ndaki sınır bariyerini aşmaya çalışırken yaşanan izdiham sırasında öldüğü belirtildi.
Kentteki göçmen kabul merkezlerinin kapasitesini aşması nedeniyle binlerce kişi park ve kaldırımlarda geceyi geçirmek zorunda kaldı.
AVRUPA BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
Krizin ardından Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten İrlanda, üye ülkeleri olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantılarda Ceuta'daki durum, Fas ile yürütülen diplomatik temaslar ve İspanya'ya sağlanacak destek ele alınacak.
FRANSA VE İTALYA HAREKETE GEÇTİ
Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırarak bölgede görev yapan polis ve jandarma sayısını yaklaşık beş kat artırıp 334'e çıkardı.
İtalya ise İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşım uygulamasını bir aylığına askıya aldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkeleri de İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak durdurulması gerektiğini savundu.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Schengen Bölgesi'nin güvenliğinin garanti altında olduğunu belirterek bu çağrılara karşı çıktı.
"BİR ÜLKENİN İŞGAL EDİLMESİNE BENZİYOR"
ABD Başkanı Donald Trump da Ceuta'daki gelişmeleri ABD'deki göç tartışmalarına taşıdı.
Trump, yaşananları "bir ülkenin işgal edilmesine benzeyen bir durum" olarak nitelendirerek, Cumhuriyetçilerin iktidara gelmemesi halinde ABD'nin daha büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağını savundu.
2021 KRİZİNDEN DAHA BÜYÜK
Yaşanan göç dalgası, 2021 yılında iki gün içinde yaklaşık 10 bin kişinin Ceuta'ya geçtiği ve İspanya ile Fas arasında diplomatik krize yol açan olayları da geride bıraktı.
Ceuta ve Melilla, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor ve uzun yıllardır Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.