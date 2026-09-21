240 kişi can vermişti. Beyrut Limanı davasında sona yaklaşıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar ve açılan dava, ülkedeki siyasi bölünmeler nedeniyle birçok kez sekteye uğradı. Özellikle Hizbullah'ın 2021'de davanın "siyasallaştırıldığı" gerekçesiyle soruşturma hakiminin görevden alınmasını istemesinin ardından dava 2023'te tamamen durdu. Bu çerçevede 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Joseph Avn'ın 2025'in başında cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam hükümetinin kurulmasının ardından konuyla ilgili dava yeniden görülmeye başlandı. Mart 2026'da tamamlanan dava dosyası esas hakkındaki mütalaa için Yargıtay Başsavcılığına gönderildi.

Davada aralarında siyasetçiler, güvenlik birimleri mensupları ile kamu görevlilerinin bulunduğu 70'ten fazla kişi hakkında suç isnadında bulunuluyor.