25 metrelik umut duvarı. Binlerce kişi selde kayboldu, fotoğrafları duvarları kapladı

Tibet-Nepal sınırında bir Himalaya buzulunun çökmesiyle meydana gelen ve “tsunami benzeri” dev su ve enkaz dalgasına yol açan felakette can kaybı bini aştı.

Nepal afet yönetimi ülkedeki ölü sayısının 987'ye yükseldiğini açıkladı. Çin devlet medyasına göre Tibet'te de 16 kişi hayatını kaybetti. Böylece felakette doğrulanan toplam can kaybı bin 3'e ulaştı.

Yaklaşık 4 bin 500 kişiden ise hala haber alınamıyor. Kayıpların yaklaşık 4 bini Nepal'de bulunurken, bunların yaklaşık 600'ünü yabancılar oluşturuyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken başkent Katmandu'daki bir hastanenin duvarı, yakınlarını arayan ailelerin son umutlarından biri haline geldi.