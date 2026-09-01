25 metrelik umut duvarı. Binlerce kişi selde kayboldu, fotoğrafları duvarları kapladı
01.09.2026 09:03
Nepal'de buzul çökmesinin yol açtığı heyelanda can kaybı bin 3'e yükseldi, 4 bin 500 kişi ise kayıp. Yakınlarından habersiz kalan aileler, son bir umutla fotoğraflarını hastane duvarlarına asıyor.
AİLELERİN SON UMUDU OLDU
Tibet-Nepal sınırında bir Himalaya buzulunun çökmesiyle meydana gelen ve “tsunami benzeri” dev su ve enkaz dalgasına yol açan felakette can kaybı bini aştı.
Nepal afet yönetimi ülkedeki ölü sayısının 987'ye yükseldiğini açıkladı. Çin devlet medyasına göre Tibet'te de 16 kişi hayatını kaybetti. Böylece felakette doğrulanan toplam can kaybı bin 3'e ulaştı.
Yaklaşık 4 bin 500 kişiden ise hala haber alınamıyor. Kayıpların yaklaşık 4 bini Nepal'de bulunurken, bunların yaklaşık 600'ünü yabancılar oluşturuyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken başkent Katmandu'daki bir hastanenin duvarı, yakınlarını arayan ailelerin son umutlarından biri haline geldi.
25 METRELİK DUVAR KAYIP FOTOĞRAFLARIYLA DOLDU
Katmandu'daki bir hastanenin önünde yaklaşık 25 metre boyunca uzanan duvar, kayıp kişilerin fotoğraflarıyla kaplandı.
Yüzlerce kişinin fotoğrafı duvarın ulaşılabilen her noktasına, hatta hastanenin dışındaki sütunlara kadar asıldı.
Yakınlarından günlerdir haber alamayan aileler, fotoğrafların birileri tarafından tanınması umuduyla hastanenin önüne geliyor.
“ARTIK HAYATTA OLDUKLARINA DAİR UMUDUM YOK”
Duvarın üzerindeki fotoğraflar arasında çocuklar, aileler, turistler, hacılar ve hidroelektrik projelerinde çalışan yabancı işçiler bulunuyor.
58 yaşındaki şoför Debu Sapkota da 83 yaşındaki kayınvalidesi ile torununun fotoğraflarını asmak için hastaneye geldi.
İkili, selin vurduğu bölgede kaybolan Nepallilerden.
Sapkota, sel öncesinde uyarı verildiğini ancak kayınvalidesinin “koşamayacak kadar yaşlı” olduğunu anlattı. Torununun yaşlı kadının kaçmasına yardım etmeye çalıştığını ancak ikisinin de sele kapıldığını söyledi.
“Artık hayatta kaldıklarına dair hiçbir umudum yok.” diyen Sapkota, hastaneye geliş nedenini, “Buraya cenazelerini bulabilme umuduyla geldim.” sözleriyle anlattı.
MORGDA KİMLİK TESPİTİ İÇİN BEKLİYORLAR
Hastanenin morgunun yakınında ise sel ve çamurun içinden çıkarılan ancak kimlikleri belirlenemeyen kişilerin fotoğrafları sergileniyor.
Yakınları, yüzleri sel nedeniyle tanınması güç hale gelen kişileri fotoğraflardan teşhis etmeye çalışıyor.
94 CESETTEN SADECE 12'Sİ TEŞHİS EDİLDİ
Polis, hastanenin açık hava avlusunda kimlik tespit çalışmalarına yardımcı olmak için özel bir birim oluşturdu.
Felaketin ardından getirilen cenazelerden sorumlu polis yetkilisi Om Bahadur Rana, hastaneye 94 kişinin cansız bedeninin ulaştırıldığını açıkladı.
Rana, bunlardan yalnızca 12'sinin kimliğinin belirlenerek ailelerine teslim edildiğini söyledi.
Yetkilinin verdiği bilgiye göre hastaneye getirilen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin tamamının Nepalli olduğu değerlendiriliyor.
SON UMUT İNTERNETTE DE SÜRÜYOR
Kayıpları bulma çabası yalnızca hastane duvarlarıyla sınırlı değil.
Nepal hükümetinin hayatta kalanlar ve kayıp kişilere ilişkin bilgileri topladığı internet sitesinde de çok sayıda yardım çağrısı yayımlanıyor.
Aileler sosyal medyada paylaşılan sel görüntülerini tek tek inceleyerek yakınlarını bulmaya çalışıyor.