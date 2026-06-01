260 metrelik ölüm yolculuğu. 11 gün mağarada kalan köylüler kurtarma ekiplerini şoke etti

Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada sel nedeniyle mahsur kalan beş köylü, 11 gün süren zorlu bekleyişin ardından kendi imkanlarıyla mağaradan çıkarak kurtuldu. Kurtulanlar, açlık, karanlık ve soğuğa rağmen hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kurtulanlardan 23 yaşındaki berber Mee Singfamalai, hastanede Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği röportajda mağaradan çıkma cesaretini korkunun verdiğini söyledi.

260 METRELİK YOLCULUK

Mahsur kalan grup, dar, suyla dolu ve oksijen seviyesinin düşük olduğu tünellerden geçerek yaklaşık 260 metrelik yolu kat etti. Bazı bölümlerde suyun bir metreyi aştığını anlatan Mee, zaman zaman dalmak, zaman zaman ise sürünmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Yalnız kaldığımız için korkuyordum. Uzun süre oradaydık ve su çekilmeye başlamıştı. İçerisi çok soğuktu, bu yüzden sürünerek çıkmaya karar verdik.” diyen Mee, geçitlerin yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olduğunu anlattı.