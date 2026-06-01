260 metrelik ölüm yolculuğu. 11 gün mağarada kalan köylüler kurtarma ekiplerini şoke etti
01.06.2026 08:50
Laos’ta sel nedeniyle mağarada mahsur kalan beş köylü, 11 gün süren bekleyişin ardından su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek kendi imkanlarıyla ölümcül tünelleri aşarak kurtuldu. Kurtulanlar, açlık, soğuk ve karanlıkta hayatta kalma mücadelesini anlattı.
MAĞARADAN ÇIKMA CESARETİNİ KORKU VERDİ
Kurtulanlardan 23 yaşındaki berber Mee Singfamalai, hastanede Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği röportajda mağaradan çıkma cesaretini korkunun verdiğini söyledi.
260 METRELİK YOLCULUK
Mahsur kalan grup, dar, suyla dolu ve oksijen seviyesinin düşük olduğu tünellerden geçerek yaklaşık 260 metrelik yolu kat etti. Bazı bölümlerde suyun bir metreyi aştığını anlatan Mee, zaman zaman dalmak, zaman zaman ise sürünmek zorunda kaldıklarını söyledi.
“Yalnız kaldığımız için korkuyordum. Uzun süre oradaydık ve su çekilmeye başlamıştı. İçerisi çok soğuktu, bu yüzden sürünerek çıkmaya karar verdik.” diyen Mee, geçitlerin yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olduğunu anlattı.
"BİRBİRİMİZE SARILARAK UYUDUK"
Kurtarma ekipleri mağaradaki gruba ancak mahsur kalmalarından bir hafta sonra ulaşabildi. Ağır yağışların mağarayı su altında bırakması nedeniyle grup yalnızca içme suyuyla hayatta kalmaya çalıştı.
Mee, geceyi birbirlerine sarılarak geçirdiklerini belirterek, “Dört ya da beş kişi birbirimize sarılarak uyuduk. Battaniyemiz yoktu ama bu bize çok yardımcı oldu.” dedi.
Hayatta kalma umutlarını ailelerine yeniden kavuşma düşüncesiyle koruduklarını anlatan Mee, “Her zaman kurtulacağıma inanıyordum. Annemi ve kız kardeşlerimi yeniden görmek zorundaydım.” ifadelerini kullandı.
ALTIN ARAMAK İÇİN GİRDİLER
Mağaranın, uzak bir madencilik bölgesinin yakınlarında bulunduğu belirtilirken, kurtulanlar mağaraya altın bulma umuduyla girdiklerini söyledi.
“Biz köylüyüz. Geçinmek için dağlara gidiyoruz. Altın olduğunu duyduk ve aramaya girdik. Sonra mağara suyla doldu ve çıkamadık.” diyen Mee, kendilerini kurtarmaya çalışan herkese teşekkür etti.
Laos’un bazı kırsal bölgelerinde son yıllarda kayıt dışı madencilik faaliyetlerinin arttığı belirtiliyor.
“HAYATTA İKİNCİ ŞANS”
Mee, yaşadıklarının ardından mağaraya yeniden girip girmeyeceği sorulduğunda net konuştu: “Asla. Beni tekrar girmeye zorlamak istiyorsanız beni ölüme göndermeniz gerekir.”
Bir diğer kurtulan Lam ise mağaradan sağ çıkmayı “hayatta ikinci bir şans” olarak tanımladı. "Yoksulluk korkunç bir şey. Bu yüzden hayatta kalmak için bu kadar mücadele ettik.” dedi.
KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR
Yetkililer, mağara sistemine daha önce girdiği düşünülen iki kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Uluslararası mağara dalış ekipleri, kayıp kişileri bulmak için yeniden mağaraya girerken, artan su seviyeleri operasyonları zorlaştırıyor.
Kurtarma ekipleri, dağın üzerinde yaptıkları aramalar sırasında yaklaşık 100 metre derinliğinde dikey bir şaft keşfetti. Uzmanlar, bu yeni girişin kayıp kişilerin sığınmış olabileceği bölgelere ulaşmak için alternatif bir rota sağlayabileceğini düşünüyor.
Operasyonda görev alan Avustralyalı dalgıç Josh Richards, mevcut giriş yolunu “korkutucu” olarak tanımlarken, yeni keşfedilen şaftın “heyecan verici bir gelişme” olduğunu söyledi.
Yetkililer, sel sularını tahliye etme ve mağaraya yeni erişim yolları oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.