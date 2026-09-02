270 gün sonra karaya çıktılar. USS Abraham Lincoln Tayland'a ulaştı
02.09.2026 08:53
Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 270 günü aşkın görevin ardından 5 bin kişilik mürettebatıyla Tayland'a ulaştı.
USS ABRAHAM LINCOLN TAYLAND'A ULAŞTI
ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 270 günü aşkın süredir devam eden deniz görevinin ardından Tayland'a ulaştı.
Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatı taşıyan dev uçak gemisi, başkent Bangkok'un güneyinde, Pattaya yakınlarındaki Laem Chabang Limanı açıklarında görüntülendi.
Geminin aylardır denizde olması nedeniyle kötüleşen yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin iddialar son dönemde dünya basınının gündemine gelmişti. Gemide intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberler de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri artırmıştı.
GÖREV ROTASI İRAN'A ÇEVRİLDİ
USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Ancak uçak gemisinin rotası, altı ay önce başlayan ABD-İsrail saldırılarından önce Orta Doğu'ya çevrildi.
Böylece başlangıçta Asya-Pasifik bölgesinde görev yapması planlanan geminin konuşlandırılması uzadı ve USS Abraham Lincoln 270 günden fazla süre denizde kaldı.
Uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği ve mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığına ilişkin haberler gündeme geldi.
5 BİN KİŞİLİK MÜRETTEBAT PATTAYA'YA ÇIKACAK
Uçak gemisinin gelişi nedeniyle Laem Chabang Limanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre Pattaya polisi yetkilisi Anek Srathongyoo, denizciler ve deniz piyadelerinin yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde gemiden ayrılacağını açıkladı.
Pattaya Belediyesi de mürettebatın gemi ile kent arasında taşınması için otobüsler ayarladı.
USS Abraham Lincoln'ın pazar günü bölgeden ayrılması planlanıyor.
ABD ASKERLERİNİN PATTAYA İLE ESKİ BAĞI
ABD askerlerinin Pattaya'daki varlığı yeni değil.
Bir zamanlar sakin bir balıkçı köyü olan Pattaya, Vietnam Savaşı sırasında Tayland'daki askeri üsleri kullanan ABD askerlerinin dinlenme ve eğlence merkezi haline gelmesiyle büyük bir dönüşüm geçirdi.
Vietnam Savaşı'nın yoğun dönemlerinde her yıl on binlerce ABD askerinin Pattaya'dan geçtiği belirtiliyor.
Amerikan askerlerinin 1970'lerin ortalarında bölgeden ayrılmasının ardından Pattaya, önce Avrupalı, daha sonra Çinli ve Rus turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir turizm merkezine dönüştü.
KENTTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Bugün plajları ve gece hayatıyla tanınan Pattaya'da USS Abraham Lincoln mürettebatının gelişi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Kentteki bazı işletmeler ABD askerlerini karşılamak için hazırlık yaptı. Bir barın önüne “Tüm ABD askeri personeline hoş geldiniz. Hizmetiniz için teşekkür ederiz.” yazılı tabela asıldı.
ABD'Lİ ASKERLERE KISITLAMALAR
ABD'li askerlere Pattaya'daki izinleri sırasında bazı kısıtlamalar da getirildi.
Mürettebatın jetski gibi su sporlarına katılmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine askerlerin alışveriş merkezleri, dini mekanlar ve kentin diğer turistik noktalarını ziyaret etmeleri teşvik ediliyor.