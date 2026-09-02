270 gün sonra karaya çıktılar. USS Abraham Lincoln Tayland'a ulaştı

ABD askerlerinin Pattaya'daki varlığı yeni değil.

Bir zamanlar sakin bir balıkçı köyü olan Pattaya, Vietnam Savaşı sırasında Tayland'daki askeri üsleri kullanan ABD askerlerinin dinlenme ve eğlence merkezi haline gelmesiyle büyük bir dönüşüm geçirdi.

Vietnam Savaşı'nın yoğun dönemlerinde her yıl on binlerce ABD askerinin Pattaya'dan geçtiği belirtiliyor.

Amerikan askerlerinin 1970'lerin ortalarında bölgeden ayrılmasının ardından Pattaya, önce Avrupalı, daha sonra Çinli ve Rus turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir turizm merkezine dönüştü.