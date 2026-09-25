28 yıldır evine yürüyor. Önünde sadece Manş Denizi kaldı
25.09.2026 12:25
İngiliz maceracı Karl Bushby, 1998'de başladığı ve yaklaşık 50 bin kilometre yürüdüğü dünya yolculuğunda evine ulaşmaya çok yaklaştı. Ancak 28 yıllık maceranın önünde şimdi son bir engel var.
İngiliz maceracı Karl Bushby, Güney Amerika'dan İngiltere'deki evine hiçbir ulaşım aracını kullanmadan dönmek için çıktığı yolculuğun sonuna yaklaştı.
Eski bir paraşütçü olan 57 yaşındaki Bushby, 28 yılda yaklaşık 50 bin kilometre katetti. Şimdi Fransa'nın kuzeyindeki Cap Blanc-Nez'den İngiltere kıyılarını görebiliyor ancak yolculuğunu tamamlayabilmesi için Manş Denizi'ni aşması gerekiyor.
Planı ise beklenmedik bir izin sorunuyla karşı karşıya.
MANŞ TÜNELİNDEN YÜRÜMEK İSTEDİ
Bushby başlangıçta İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki servis koridorunu yürüyerek geçmeyi planladı. Ancak yetkililerin bu seçeneğe sıcak bakmadığını söyledi.
Bunun üzerine Calais'den İngiltere'ye yüzmeye karar veren Bushby, bu konuda da henüz gerekli izni alamadı.
Fransa kıyısından yüzmek için izin aldıklarını düşündüklerini ancak durumun böyle olmadığını öğrendiklerini anlatan Bushby, “Şu anda yarı panik halde çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.
1 EKİM'DEN ÖNCE GEÇMEK İSTİYOR
Bushby, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Manş Denizi'ni yüzerek geçebilmek için 1 Ekim'den önce izin almayı umuyor. Bu tarihten sonra kış koşullarının geçişi çok tehlikeli hale getirebileceğini düşünüyor.
Bu, Bushby'nin yolculuğunda yüzmek zorunda kaldığı ilk rota da olmayacak. Maceracı daha önce Hazar Denizi'ni yüzerek ve su üzerinde ilerleyerek 30 günde geçmişti. Dinlenmek için bir tekneden yararlanmış ancak yolculuğunu ilerletmek amacıyla tekneyi kullanmamıştı.
1998'DE İKİ KURALLA YOLA ÇIKTI
Bushby, Kasım 1998'de yolculuğuna başladığında kendisine iki temel kural koydu: İlerlemek için hiçbir ulaşım aracı kullanmayacak ve İngiltere'nin kuzeyindeki Hull yakınlarında bulunan evine yürüyerek dönmeden ayak basmayacaktı.
O zamandan beri tüm eşyalarını “The Beast” (Canavar) adını verdiği bir arabada taşıyarak ilerliyor. Ancak 28 yıllık maceranın tamamı yollarda geçmedi.
Vize sorunları, 2008 krizi ve Covid-19 salgını nedeniyle yolculuğuna uzun süre ara vermek zorunda kaldı. Bushby, bu engeller nedeniyle toplamda yaklaşık 14 yıl kaybettiğini tahmin ediyor. Her ara verdiğinde yolculuğuna bıraktığı noktadan yeniden başladı.
BERİNG BOĞAZI'NI YÜRÜYEREK GEÇTİ
Bushby'nin karşılaştığı en büyük diplomatik sorunlardan biri Rusya'da yaşandı. Moskova yönetimi, Alaska ile Rusya'nın doğusunu ayıran Bering Boğazı'nı yürüyerek geçmesinin ardından uzun süre kendisine vize vermedi. Bushby, buzların üzerinden yaptığı bu geçişi daha önce kimsenin gerçekleştirmediğini söylüyor.
28 yıllık yolculuğunun sonuna yaklaşan Bushby hakkında bir belgesel de hazırlanıyor. Eve ulaştıktan sonra belgeselle ilgilenmeyi ve deneyimlerini anlattığı konuşmalar yapmayı planlıyor.
“Yetişkinlerin dünyasında yeniden kendime bir yer edinmeye çalışmam gerekecek çünkü eve hiçbir şeyim olmadan döneceğim.” diyen Bushby'nin şimdilik tek hedefi Manş Denizi'ni geçebilmek.