28 yıldır evine yürüyor. Önünde sadece Manş Denizi kaldı

Bushby, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Manş Denizi'ni yüzerek geçebilmek için 1 Ekim'den önce izin almayı umuyor. Bu tarihten sonra kış koşullarının geçişi çok tehlikeli hale getirebileceğini düşünüyor.

Bu, Bushby'nin yolculuğunda yüzmek zorunda kaldığı ilk rota da olmayacak. Maceracı daha önce Hazar Denizi'ni yüzerek ve su üzerinde ilerleyerek 30 günde geçmişti. Dinlenmek için bir tekneden yararlanmış ancak yolculuğunu ilerletmek amacıyla tekneyi kullanmamıştı.