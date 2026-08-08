35 kovanıyla yıkıntıların arasında hayata tutunuyor
08.08.2026 09:57
Son Güncelleme: 08.08.2026 09:57
Savaşın yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde emektar arıcı İbrahim al-Dabba, sınır bölgesinde kaybettiği kovanlarının ardından kalan 35 kovanını bir binanın çatısına taşıyarak arıcılığı yeniden başlatmaya çalışıyor.
İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü yıkım savaşı ateşkesle ivme kaybetti ve yeniden imar süreci hala askıdayken emektar arıcı İbrahim al-Dabba Gazze Şehri'ndeki bir binanın çatısında arıcılık yapmaya çalışarak yok olan sektörünü yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Gazze Şeridi Arıcılar Kooperatifi Başkanı olan al-Dabba, oğullarıyla birlikte koruyucu tül şapkalarını giyip metal körüklerini kullanarak Gazze Şehri'nin Tel al-Hawa mahallesindeki bir konutun çatısına yerleştirdiği kovanları düzenli olarak denetliyor.
Yıkılmış binaların yükseldiği kent manzarasının üzerinde, arı peteklerinin yer aldığı çerçeveler tek tek çıkarılarak kontrol ediliyor.
Ekim 2023'te patlak veren savaşın Filistin bölgesindeki arıcılık kültürünü neredeyse tamamen yok ettiğini belirten al-Dabba, AFP ajansına verdiği röportajda, savaş öncesindeki durumu ve yaşanan kayıpları aktardı.
SEKTÖRÜN YÜZDE 95'İ YOK OLDU
Savaştan önce bölgedeki üretim kapasitesine dikkat çeken al-Dabba, "Savaştan önce 40 binden fazla arı kovanımız ve 450'den fazla arıcımız vardı. Durum iyiydi; 1000'den fazla aile geçimini arıcılık sektöründen sağlıyordu. Ancak savaş geldi ve arıcılık sektörünü yüzde 95'ten fazla tahrip etti. Çünkü arıcıların çoğu sınır bölgelerine yakın yerlerde bulunuyordu." dedi.
Kendisine ait yaklaşık 400 kovanı Gazze Şehri'nin doğusundaki tarım arazilerinde kaybettiğini söyleyen al-Dabba, elinde kalan yaklaşık 35 kovanı bir konutun çatısına taşımak zorunda kaldığını ifade etti.
Mevcut ortamın arıcılık için elverişsiz olduğunu vurgulayan al-Dabba, "Arıların güvenli ve uygun bir tarım alanında olması gerekir ancak bugün insanlar gibi arılar da acı çekiyor. Eski yerimize dönmemiz mümkün değil çünkü orası tamamen yıkıldı ve arazi şu anda İsrail ordusunun kontrolü altında. Yaklaşmamız veya içeri girmemiz mümkün değil. Bizler sokaklarda yerimizden edildiğimiz gibi, arılar da çatılarda yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE İNSANİ KRİZ DEVAM EDİYOR
7 Ekim 2023'te Filistinli grupların İsrail topraklarına düzenlediği organize saldırının ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatında, Birleşmiş Milletler tarafından verileri güvenilir kabul edilen Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 73 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ekim ayından bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen küçük bölgede kan dökülmeye devam ediyor. İsrail ordusu militan olduğunu iddia ettiği Filistinlileri hedef almayı sürdürürken, ateşkes yürürlüğe girdiğinde Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısını elinde tutan İsrail'in şu anda bölgenin yüzde 60'ından fazlasını kontrol ettiği belirtiliyor.
Yüz binlerce kişinin çadırlarda yaşadığı bölgede, İsrail'in malların girişini sıkı bir şekilde kontrol etmesi nedeniyle insani durum ağır seyrini koruyor.
Ekipman temininde büyük zorluklar yaşadıklarını belirten al-Dabba, "Diğer taraftan arıcılık ekipmanı ithal edilmesine izin verilmediği için temel malzemelerden yoksunuz" diyerek yardım için dış kuruluşlara, Gazze'deki ve işgal altındaki Batı Şeria'daki bakanlıklara başvurduğunu söyledi.
Kovanlarını alışılmadık bir ortama taşımanın getirdiği zorluklara ve yaşanan acılara rağmen al-Dabba, "Arıların bir arada yaşadığını ve buraya uyum sağladığını gördükten sonra umut buldum. Arılar artık girip çıkıyor ve yerleşmiş hissediyorlar. Bu yüzden biz de diğer ülkelerde olduğu gibi umudun, iyiliğin, barış ve güvenlik içinde bir yaşamın geleceğini umuyoruz" diye ekledi.