35 kovanıyla yıkıntıların arasında hayata tutunuyor

Savaştan önce bölgedeki üretim kapasitesine dikkat çeken al-Dabba, "Savaştan önce 40 binden fazla arı kovanımız ve 450'den fazla arıcımız vardı. Durum iyiydi; 1000'den fazla aile geçimini arıcılık sektöründen sağlıyordu. Ancak savaş geldi ve arıcılık sektörünü yüzde 95'ten fazla tahrip etti. Çünkü arıcıların çoğu sınır bölgelerine yakın yerlerde bulunuyordu." dedi.

Kendisine ait yaklaşık 400 kovanı Gazze Şehri'nin doğusundaki tarım arazilerinde kaybettiğini söyleyen al-Dabba, elinde kalan yaklaşık 35 kovanı bir konutun çatısına taşımak zorunda kaldığını ifade etti.

Mevcut ortamın arıcılık için elverişsiz olduğunu vurgulayan al-Dabba, "Arıların güvenli ve uygun bir tarım alanında olması gerekir ancak bugün insanlar gibi arılar da acı çekiyor. Eski yerimize dönmemiz mümkün değil çünkü orası tamamen yıkıldı ve arazi şu anda İsrail ordusunun kontrolü altında. Yaklaşmamız veya içeri girmemiz mümkün değil. Bizler sokaklarda yerimizden edildiğimiz gibi, arılar da çatılarda yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.