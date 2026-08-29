35 yıllık dönem kapandı. Norveç yeni kralıyla yeni döneme girdi

Avrupa'nın en yaşlı hüküm süren hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos'tan bu yana Oslo'da hastanede tedavi görüyordu.

Harald'ın, kırmızı kan hücrelerinin normalden hızlı parçalanmasına yol açan ve yorgunluk ile nefes darlığına neden olabilen hemolitik anemi rahatsızlığı bulunduğu açıklanmıştı.

1991'de tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca Norveç'in hükümdarı olarak görev yaptı.

Başbakan Store, Harald'ı “kendi dönemi için bir kral” olarak nitelendirerek, ülkenin büyük değişimlerden geçtiği yıllar boyunca Norveç'e eşlik ettiğini söyledi.

Harald, özellikle açık ve hoşgörülü bir Norveç anlayışının sembolü olarak görülüyordu.