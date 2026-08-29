35 yıllık dönem kapandı. Norveç yeni kralıyla yeni döneme girdi
29.08.2026 15:36
Norveç, 89 yaşında hayatını kaybeden Kral Harald'ın ardından ulusal yasa girdi. 35 yıllık hükümdarlığın sona ermesiyle 53 yaşındaki oğlu Haakon tahta geçti.
NORVEÇ'TE BİR DÖNEM KAPANDI
Norveç'te 35 yıl tahtta kalan Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Bayrakların yarıya indirildiği ülkede Harald'ın 53 yaşındaki oğlu, Kral Haakon VIII olarak tahta geçti.
Başkent Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın önüne akın eden Norveçliler, cuma günü hayatını kaybeden Kral Harald'ı çiçeklerle andı. Bir günde 20 binden fazla kişi saraya gelerek krala saygılarını sundu.
Avrupa'daki kraliyet aileleri ve dünya liderlerinden de taziye mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Harald'ı “güçlü, gururlu ve büyük saygı gören bir adam” sözleriyle andı.
NORVEÇ'TE ULUSAL YAS
Kral Harald'ın ölümünün ardından Norveç genelinde ulusal yas ilan edildi. Ülkenin dört bir yanındaki belediye binalarında halkın mesajlarını yazabilmesi için taziye defterleri açıldı.
Harald'ın naaşı cuma günü Oslo Üniversite Hastanesi'nden Kraliyet Sarayı'na getirildi. İlerleyen günlerde belirlenecek tarihlerde halkın sarayın şapelinde kralın naaşını ziyaret etmesine izin verilecek.
Cenaze töreninin tarihi ise henüz açıklanmadı.
Sarayın önüne gelen 35 yaşındaki Anne Lobbe, “Herkes üzgün. Kral herkesin saygı duyduğu iyi bir insandı. Bugün herkesin biraz morali bozuk.” dedi.
“BİR DÖNEM SONA ERDİ, YENİSİ BAŞLADI”
Harald'ın ölümüyle taht otomatik olarak oğlu Haakon'a geçti.
Başbakan Jonas Gahr Store, yeni kralla cuma günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, “Bir dönem sona erdi. Yenisi başlıyor. Kral öldü. Yaşasın kral.” ifadelerini kullandı.
Haakon'un önümüzdeki günlerde Norveç halkına seslenmesi ve salı günü parlamentonun ana salonunda bağlılık yemini etmesi bekleniyor.
Yeni kral cumartesi günü ayrıca Norveç Kilisesi, parlamento ve yüksek mahkemenin liderlerini kabul edecek.
TAÇ GİYME TÖRENİ YAPILMAYACAK
Kral Haakon VIII ve eşi Kraliçe Mette-Marit için geleneksel bir taç giyme töreni düzenlenmesi beklenmiyor. Norveç, taç giyme uygulamasını 1908 yılında kaldırmıştı.
Ancak Haakon, babası ve büyükbabası gibi Trondheim Katedrali'nde düzenlenecek dini bir törenle hükümdarlığının kutsanmasını tercih edebilir.
Trondheim Katedrali, 1814 ile 1906 yılları arasında Norveç krallarının taç giydiği yer olarak biliniyor.
35 YIL TAHTTA KALDI
Avrupa'nın en yaşlı hüküm süren hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos'tan bu yana Oslo'da hastanede tedavi görüyordu.
Harald'ın, kırmızı kan hücrelerinin normalden hızlı parçalanmasına yol açan ve yorgunluk ile nefes darlığına neden olabilen hemolitik anemi rahatsızlığı bulunduğu açıklanmıştı.
1991'de tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca Norveç'in hükümdarı olarak görev yaptı.
Başbakan Store, Harald'ı “kendi dönemi için bir kral” olarak nitelendirerek, ülkenin büyük değişimlerden geçtiği yıllar boyunca Norveç'e eşlik ettiğini söyledi.
Harald, özellikle açık ve hoşgörülü bir Norveç anlayışının sembolü olarak görülüyordu.
YENİ KRALI ZORLU BİR DÖNEM BEKLİYOR
Haakon, modern ve mütevazı yapısıyla övgü alan ancak son dönemde bir dizi tartışmayla karşı karşıya kalan kraliyet ailesinin başına geçti.
Eşi Kraliçe Mette-Marit'in, hayatını kaybeden ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlantıları kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
Mette-Marit'in Haakon ile evlenmeden önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise haziran ayında iki tecavüz suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Uzun süredir ciddi bir akciğer hastalığıyla mücadele eden 53 yaşındaki Mette-Marit, temmuz ayında akciğer nakli geçirmişti.
Kraliyet ailesinin yaşadığı bu çalkantılı dönemin ardından tahta geçen Haakon VIII, Norveç monarşisinin yeni dönemini başlatmış oldu.