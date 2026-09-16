350 kişilik köy İngiltere'den ayrılmaya karar verdi

Köy sakinlerinden Ian Darby ise Piddington'ın sahip olduğu imkanların oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Darby, “Bir köy salonumuz, 12'nci yüzyıldan kalma bir kilisemiz ve bir oyun alanımız var. Hepsi bu.” diyerek sığınmacıların bölgede zamanlarını nasıl geçireceğinin belirsiz olduğunu savundu.

17 yaşındaki Dita Jackson da hayatı boyunca köyde yaşadığını belirterek planın hayata geçirilmesi halinde kendisini eskisi kadar güvende hissetmeyebileceğini söyledi.