350 kişilik köy İngiltere'den ayrılmaya karar verdi
16.09.2026 16:22
İngiltere'nin yaklaşık 350 nüfuslu Piddington köyünde, yakındaki tesise bin 250 sığınmacı yerleştirilmesi planı protesto edildi. Sembolik referandumda köylülerin çoğu bağımsızlık yönünde oy kullandı.
İngiltere'nin yaklaşık 350 nüfuslu küçük bir köyünde, yakındaki eski askeri tesise bin 250'den fazla sığınmacının yerleştirilmesi planına karşı sıra dışı bir protesto organize edildi.
Oxford kentinin yaklaşık 25 kilometre uzağındaki Piddington köyü sakinleri, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için sembolik bir “bağımsızlık referandumu” düzenledi.
Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan oylamada kullanılan 312 oyun 285'i Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde çıktı.
SANDIKTAN “AYRILIK” ÇIKTI
Köylülere dağıtılan oy pusulalarında, “Piddington'ın Birleşik Krallık'tan ayrılma ve kendi kaderini tayin etme arayışını destekliyorum” ifadesi yer aldı.
Köy meclisi başkanı Tim McNally, sonuçların ardından Piddington'ın bundan böyle “Piddington Prensliği” olarak anılacağını söyledi.
Ancak referandumun ve ilan edilen “prensliğin” İngiliz hukukunda herhangi bir karşılığı bulunmuyor.
Oylama, hükümetin sığınmacı politikasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sembolik ve mizahi bir protesto niteliği taşıyor.
350 KİŞİLİK KÖYE BİN 250 SIĞINMACI PLANI
Tartışmanın merkezinde Piddington yakınlarındaki kullanılmayan bir askeri tesis bulunuyor.
İngiliz hükümeti tesiste bin 250'den fazla yetişkin erkek sığınmacıyı barındırmayı planlıyor.
McNally, köy halkının asıl itirazının sayıların orantısızlığı olduğunu söyledi.
“Bizim için mesele orantı. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı küçük bir köy, bin 250 erkekle nasıl uyum sağlayacak?” diyen McNally, hükümeti planı aceleyle hayata geçirmeye çalışmakla suçladı.
Merkezin en az 10 yıl boyunca kullanılması planlanıyor.
“PIDDINGTON PRENSLİĞİ”
Köydeki referandum fikri, 1949 yapımı İngiliz komedi filmi “Passport to Pimlico”dan esinlendi.
Filmde Londra'da yaşayan küçük bir topluluk, buldukları tarihi belgelerin ardından bölgelerinin İngiltere'ye ait olmadığını keşfederek bağımsızlık ilan ediyor.
Piddington sakinleri de benzer şekilde mizahi bir protesto yöntemi seçerek köylerini sembolik olarak Birleşik Krallık'tan ayırmaya karar verdi.
76 yaşındaki köy sakini Herbert Owen, “Birleşik Krallık'tan ayrılmak için oy verdim.” diyerek hükümetin küçük köylerini önemsemediğini düşündüğünü söyledi.
KÖYLÜLER ENDİŞELİ
Köy sakinlerinden Ian Darby ise Piddington'ın sahip olduğu imkanların oldukça sınırlı olduğunu belirtti.
Darby, “Bir köy salonumuz, 12'nci yüzyıldan kalma bir kilisemiz ve bir oyun alanımız var. Hepsi bu.” diyerek sığınmacıların bölgede zamanlarını nasıl geçireceğinin belirsiz olduğunu savundu.
17 yaşındaki Dita Jackson da hayatı boyunca köyde yaşadığını belirterek planın hayata geçirilmesi halinde kendisini eskisi kadar güvende hissetmeyebileceğini söyledi.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMAYACAK
Başbakan Andy Burnham, köy halkının dile getirdiği endişeleri ve referandumda verilen mesajı inceleyeceklerini söyledi.
Ancak hükümetin sığınmacıların otellerde barındırılmasına son verme politikasını savunan Burnham, bu tür merkezlerin ülkenin farklı bölgelerine dağıtılmasının adil olduğunu belirtti.
Kültür Bakanı Lisa Nandy de eski askeri üslerin sığınmacıları otellerde veya kiralık konutlarda barındırmaktan daha uygun bir seçenek olduğunu savundu ve Piddington yakınlarındaki merkezin hayata geçirileceğini söyledi.
Hükümet, tesiste barındırılacak sığınmacıların, çalışanların ve yerel halkın güvenliğinin en önemli önceliklerden biri olacağını açıkladı.