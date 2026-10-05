37 günlük kesintisiz yağmur rekorunun ardından Tokyo'da güneş açtı
05.10.2026 16:34
Tam 37 gün aralıksız yağış alan Japonya'nın başkenti Tokyo hafta sonunda nihayet güneşli günlere kavuştu. Ardışık yağışlı gün rekorunu kıran Tokyo, bu dönemde normalin üç katı yağış gördü.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da kesintisiz 37 gün yağan yağmur, sonunda yerini güneşli havaya bıraktı. Hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1886 yılından bu yana, yani 140 yıldır ilk kez bu kadar uzun süreli yağışa maruz kalarak kendi rekorunu kıran Tokyo, hafta sonunu güneşli geçirdi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilisi Eri Kawanami, AFP'ye yaptığı açıklamada, Aralıksız 37 gün süren bu rekor yağış dalgasının 27 Ağustos'tan 2 Ekim arasında gerçekleştiğini söyledi.
Yağmurlu sezonu normalde haziran ayına denk gelen Tokyo bu yıl yaz boyunca sağanak yağmurlara maruz kalırken, kentin geniş çevresinde de büyük seller meydana geldi.
Fosil yakıt emisyonlarının tetiklediği iklim değişikliği nedeniyle artan nem, yağış olasılığını da güçlendiriyor.
JMA'nın verilerine göre eylül ayının başından bu yana Tokyo'da metrekareye 696.5 milimetre yağmur düştü. Bu da kentin normalde aldığı yağış miktarının üç katına eşit.
Bu yıl küresel anlamda hava durumu; rüzgar, hava basıncı ve bulut düzenlerini değiştirerek kimi yere şiddetli yağmur, kimi yere ise kuraklık getiren El Nino etkisiyle şekilleniyor.
Yoğun hava sisteminin etkisine girmesinin ardından son dönemdeki sellerden 1.7 milyon kişinin etkilendiği Tayland'da da eylül ortasından bu yana 23 kişi hayatını kaybetmişti.