37 günlük kesintisiz yağmur rekorunun ardından Tokyo'da güneş açtı

Bu yıl küresel anlamda hava durumu; rüzgar, hava basıncı ve bulut düzenlerini değiştirerek kimi yere şiddetli yağmur, kimi yere ise kuraklık getiren El Nino etkisiyle şekilleniyor.

Yoğun hava sisteminin etkisine girmesinin ardından son dönemdeki sellerden 1.7 milyon kişinin etkilendiği Tayland'da da eylül ortasından bu yana 23 kişi hayatını kaybetmişti.