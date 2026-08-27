4 bin yıl önce bir yunus, kahramanını kurtardı. Şimdi sıra kentin kendisinde

İtalya'nın güneyindeki Taranto kenti, binlerce yıllık geçmişinde önemli bir yere sahip olan yunuslarla bağını bu kez gerçek bir koruma projesiyle güçlendiriyor.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre kentte, daha önce esaret altında yaşayan yunusların doğal deniz ortamına yeniden kavuşmasını sağlayacak Avrupa'nın ilk deniz tabanlı yunus sığınağı kuruluyor.

Yunan mitolojisine göre Taranto'nun hikayesi de bir yunusla başladı. Deniz tanrısı Poseidon'un oğlu Taras'ın gemisi, İtalya ile Yunanistan arasında seyrederken battı. Efsaneye göre Poseidon'un gönderdiği bir yunus Taras'ı kurtararak İyonya kıyılarına taşıdı. Taras da burada kendi adını verdiği kenti kurdu.

Yaklaşık 4 bin yıl sonra Taras, bugünkü Taranto'ya dönüşürken yunus kentin simgelerinden biri olmaya devam etti. Antik sikkelerden heykellere, kentin armasından futbol takımının logosuna kadar yunus figürü Taranto'nun birçok noktasında görülüyor.