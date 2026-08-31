4 metrelik köpekbalığı saldırdı: Sol yumruğuyla hayatta kaldı

O sırada paddleboard yarışması için antrenman yapan gönüllü cankurtaran Charlie Verco, Stewart’ın suda çırpındığını fark etti.

Verco, ağır yaralı Stewart’ın tahtasının ön kısmındaki şişe taşıyıcısına tutunmasını sağlayarak onu kıyıya çıkardı.

Stewart’ın saldırıda kollarından ve bacaklarından ısırıldığı, ciddi miktarda kan kaybettiği belirtildi.

Kıyıya çıkarıldığında yeniden bilinci yerine gelen Stewart’a cankurtaranlar ve olay yerinde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Bölgede devriye gezen polis ekiplerinin de kan kaybını azaltmak amacıyla turnike uyguladığı bildirildi.

Stewart, St Vincent’s Hastanesi’nde bir haftadan uzun süre tıbbi olarak uyutuldu.

Tedavi ve iyileşme süreci aylar süren Stewart ve ailesi için başlatılan yardım kampanyasında 550 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Stewart, geçen hafta yaptığı açıklamada kendisine “hayatta ikinci bir şans verilmiş gibi” hissettiğini ve bunu boşa harcamayacağını söyledi.