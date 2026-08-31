4 metrelik köpekbalığı saldırdı: Sol yumruğuyla hayatta kaldı
31.08.2026 23:16
Avustralya'da köpekbalığı saldırısında sol kolunu kaybeden 35 yaşındaki Leah Stewart, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığıyla verdiği yaşam mücadelesini anlattı.
13 Haziran’da Sidney’in doğusundaki Coogee Plajı’nda yüzüşünü tamamlamak üzere olan 35 yaşındaki öğretmen Leah Stewart, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Stewart, yaşam destek ünitesine bağlandı ve sol kolunun kesilmesi de dahil olmak üzere birden fazla ameliyat geçirdi.
Nine kanalında yayımlanan 60 Minutes programına konuşan Stewart, köpekbalığıyla karşı karşıya kaldığı anda hangi uzvunu kaybetmeyi göze alabileceğini düşündüğünü söyledi.
Sağ elini kullandığını belirten Stewart, bu nedenle sol eliyle saldırmaya karar verdiğini anlattı.
Köpekbalığının kendisini suyun altına çektiğini ve yüzüne yaklaşık 30 santimetre kadar yaklaştığını söyleyen Stewart, o anda hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini belirtti.
Kızını düşündüğünü aktaran Stewart, köpekbalığına defalarca yumruk attığını, hayvanın çok büyük ve güçlü olduğunu söyledi.
Stewart, “Bir dinozorla dövüşmek gibiydi. Tuğla duvara yumruk atıyormuşum gibi hissettim.” dedi.
Yumruklardan birinin etkili olduğunu düşündüğünü söyleyen Stewart, köpekbalığının daha sonra kendisini bıraktığını anlattı.
O sırada paddleboard yarışması için antrenman yapan gönüllü cankurtaran Charlie Verco, Stewart’ın suda çırpındığını fark etti.
Verco, ağır yaralı Stewart’ın tahtasının ön kısmındaki şişe taşıyıcısına tutunmasını sağlayarak onu kıyıya çıkardı.
Stewart’ın saldırıda kollarından ve bacaklarından ısırıldığı, ciddi miktarda kan kaybettiği belirtildi.
Kıyıya çıkarıldığında yeniden bilinci yerine gelen Stewart’a cankurtaranlar ve olay yerinde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Bölgede devriye gezen polis ekiplerinin de kan kaybını azaltmak amacıyla turnike uyguladığı bildirildi.
Stewart, St Vincent’s Hastanesi’nde bir haftadan uzun süre tıbbi olarak uyutuldu.
Tedavi ve iyileşme süreci aylar süren Stewart ve ailesi için başlatılan yardım kampanyasında 550 bin dolardan fazla bağış toplandı.
Stewart, geçen hafta yaptığı açıklamada kendisine “hayatta ikinci bir şans verilmiş gibi” hissettiğini ve bunu boşa harcamayacağını söyledi.
Stewart’ın röportajı, Yeni Güney Galler kıyılarında ilkbahar öncesinde köpekbalıklarına karşı yeni önlemlerin devreye alınmasıyla aynı döneme denk geldi.
Sydney Limanı’nda ilk kez iki köpekbalığı tespit şamandırası yerleştirilirken, 90’dan fazla plajda drone ile gözetimin artırılacağı açıklandı.
Yetkililer ayrıca 51 plajda köpekbalığı ağlarının yeniden kurulacağını bildirdi.