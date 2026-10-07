Dört yıl kaldı. "Suyu tükenen ilk modern kent" olacak

Taliban yönetiminin 2021 yılında iktidara gelmesinden bu yana uluslararası yardımların kesilmesi su krizine yönelik adımları da kısıtlıyor.

Kabil Nehri üzerinde kurulması planlanan ve 2 milyon kişiye su sağlaması öngörülen Şahtut Barajı projesi, Hindistan'ın finansman desteğini çekmesi ve Pakistan'ın suyunun azalacağı gerekçesiyle karşı çıkması nedeniyle durdu.

Pencşir Nehri'nden Kabil'e su taşımayı hedefleyen 124 millik boru hattı projesi ise henüz etüt aşamasında yer alıyor.

Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı Sözcüsü Matiullah Abid, baraj inşası ve yeraltı sularını besleyecek kuyular açma yönünde çalışmalar yürüttüklerini, 2024 yılında 20 bin haneyi besleyecek Şah ve Arus Barajı'nı tamamladıklarını ancak bu tür projelerin zaman ve kaynak gerektirdiğini söyledi.

Hollanda merkezli IHE Delft Su Eğitimi Enstitüsü'nden Susanne Schmeier, uluslararası toplumun krizi önlemek yerine sadece izlediğini, halkın ise sessizce sıkıntı çekmeye devam ettiğini dile getirdi.