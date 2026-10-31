40 dakika boyunca izlemek zorunda kaldılar. Kripto para tarihinin en büyük soygununda neler yaşandı?

Kripto para piyasası, sektör tarihinin en büyük siber saldırısıyla sarsıldı; dünyanın en büyük işlem platformu Binance, perşembe öğleden sonra yalnızca 40 dakika süren bir siber saldırıya uğradı. Toplam maliyet, 6,3 milyar dolar (314 milyar 582 milyon 940 bin TL) olarak açıklandı.

Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının hedef aldığı borsa genelinde panik başlarken, kurucu Changpeng Zhao'nun kısa süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "Hiçbir kripto cüzdanı yüzde 100 güvenli değildir, hiçbir teknoloji yüzde 100 emniyetli değildir." uyarısı gerçeğe dönüştü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan piyasa istihbarat kuruluşu TRM Labs Küresel Politika Direktörü Ari Redbord, gelişmeyi değerlendirirken "Bu, kripto sektörü için gerçekten çok zor bir an." dedi.

İlk sızıntı, borsanın ofislerinin yer aldığı Abu Dabi'de gece 23.20 sularında şirketin siber güvenlik ekibi tarafından fark edildi; hesaplardan bir anda 1 milyar dolardan fazla kaynağın çekildiği saptandı.

Durumun üst yönetime bildirilmesiyle yaklaşık 100 çalışandan oluşan bir kriz ekibi kuruldu ve üst düzey yöneticilerin tamamı dakikalar içinde acil toplantıya bağlandı.

Canlı yayında hesapların boşalışını izlemek zorunda kalan kriz ekibinin önündeki bilanço, 1 milyar dolarlık ilk tespitin ardından hızla katlanarak 40 dakika içinde 6 milyar doların üzerine tırmandı.