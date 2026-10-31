40 dakika boyunca izlemek zorunda kaldılar. Kripto para tarihinin en büyük soygununda neler yaşandı?
31.10.2026 11:29
Son Güncelleme: 31.10.2026 11:29
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yalnızca 40 dakika süren organize bir siber saldırıya uyardı. Toplam maliyetin 6,3 milyar dolar olduğu açıklandı. O gece yaşananlar dikkat çekti.
Kripto para piyasası, sektör tarihinin en büyük siber saldırısıyla sarsıldı; dünyanın en büyük işlem platformu Binance, perşembe öğleden sonra yalnızca 40 dakika süren bir siber saldırıya uğradı. Toplam maliyet, 6,3 milyar dolar (314 milyar 582 milyon 940 bin TL) olarak açıklandı.
Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının hedef aldığı borsa genelinde panik başlarken, kurucu Changpeng Zhao'nun kısa süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "Hiçbir kripto cüzdanı yüzde 100 güvenli değildir, hiçbir teknoloji yüzde 100 emniyetli değildir." uyarısı gerçeğe dönüştü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan piyasa istihbarat kuruluşu TRM Labs Küresel Politika Direktörü Ari Redbord, gelişmeyi değerlendirirken "Bu, kripto sektörü için gerçekten çok zor bir an." dedi.
İlk sızıntı, borsanın ofislerinin yer aldığı Abu Dabi'de gece 23.20 sularında şirketin siber güvenlik ekibi tarafından fark edildi; hesaplardan bir anda 1 milyar dolardan fazla kaynağın çekildiği saptandı.
Durumun üst yönetime bildirilmesiyle yaklaşık 100 çalışandan oluşan bir kriz ekibi kuruldu ve üst düzey yöneticilerin tamamı dakikalar içinde acil toplantıya bağlandı.
Canlı yayında hesapların boşalışını izlemek zorunda kalan kriz ekibinin önündeki bilanço, 1 milyar dolarlık ilk tespitin ardından hızla katlanarak 40 dakika içinde 6 milyar doların üzerine tırmandı.
KRİPTO DEVLERİ DİJİTAL PARALARI DONDURMAK İÇİN YARIŞTI
Borsadaki bu sıra dışı hareketliliği blokzincir izleme firmaları da tespit edince dünyanın en büyük kripto yatırımcılarına anlık uyarı bildirimleri yağmaya başladı.
Binance uzmanları çalınan adresleri belirlemek için TRM Labs, Chainalysis ve Elliptic gibi veri takip şirketleriyle ortak çalışma yürüttü.
Kaçırılan varlıkların aklanmasını engellemek isteyen yönetim, cüzdanları kara listeye alma ve parayı dondurma yetkisi taşıyan Tether ile Circle gibi sabit kripto para ihraççılarına başvurdu.
X platformunda "Spreek" adlı kullanıcının New York saatiyle 16.32'de (Türkiye saatiyle 23.32) "Doğrulanmadı ancak büyük olasılıkla devasa bir Binance saldırısı" paylaşımı yapmasıyla çöküş kamuoyuna yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump ve oğullarıyla birlikte World Liberty Financial şirketini kuran Zach Witkoff da 13 dakika sonra teknik heyetinden gelen benzer bir alarmla hareket geçti.
Witkoff, "Bir aceminin bile anlayabileceği kadar açıktı; bilgisayar korsanları fon kaynağını gizlemek için Tornado Cash mikser programını kullanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.
World Liberty Financial kendi sabit para birimi USD1 üzerinden çalınan 27 milyon doları dondururken, Tether ve Circle da bu adımı takip etti.
Yedi buçuk aylık hamile olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli eş CEO Yi He ile Hong Kong'daki eş CEO Richard Teng, gece boyunca uyumadan küresel ortaklarla koordinasyon sağlamaya çalıştı.
MERKEZİYETSİZ PLATFORMLAR ÜZERİNDEN 2,4 MİLYAR DOLAR KAÇIRILDI
Şirket yetkilileri dondurma talimatlarını yetiştirmeye çalışırken, soyguncular New York saatiyle 17.00'de (Türkiye saatiyle gece 00.00) merkeziyetsiz borç verme platformu Aave'ye 60 milyon dolarlık sabit para aktardı.
Korsanlar bu parayı teminat göstererek o sırada yaklaşık 44,6 milyon dolar eden 20 bin ether borçlandı.
Bitcoin ve ether gibi merkezi otoritesi bulunmayan varlıklar teknik olarak dondurulamadığı için soyguncular takip ağının dışına çıktı.
Platform borç verme işlemlerini geçici olarak kapatsa da korsanlar TRM verilerine göre 2,4 milyar dolarlık dondurulamaz dijital varlığı tamamen kaçırmayı başardı.
Tepkilerin büyümesi üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Zhao, "Binance'e yönelik bir saldırı gibi görünüyor, kullanıcı fonları güvende!" ifadelerini kullandı.
Şirket, çekim işlemlerini durdurduğunu ilan edince kullanıcılar arasında geçmişte batan FTX borsasının son anlarını andıran sert bir tedirginlik dalgası esti.
Gece yarısına doğru açıklama yapan Binance yönetimi, 3 milyar dolarlık tutarın dondurulduğunu, bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarına sızıldığını ve resmi mali kaybın 6,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.
The Wall Street Journal gazetesi, güvenlik şirketleri TRM Labs ve Pangolin Intelligence'ın teknik incelemelerine dayanarak eylemin arkasında Kuzey Kore devletine çalışan "TraderTraitor" grubunun yer aldığını yazdı.
Aynı korsan şebekesi, daha önce 1,5 milyar doların çalındığı ByBit saldırısını düzenlemişti.
Chainalysis verilerine göre bu yıl dünya genelindeki kripto hırsızlıklarının yaklaşık yüzde 89'unun sorumlusu Kuzey Koreli korsanlardan oluşuyor.
Kayıpları şirketin cebinden tazmin edeceklerini savunan Zhao, FTX iflasını hatırlatan bir paylaşıma yüz buruşturma emojisiyle yanıt veren Elon Musk'a "Elon, sana büyük saygı duyuyorum ama trollemenin sırası değil, lütfen dur." karşılığını verdi.
"SALDIRIDAN MÜŞTERİ FONLARI ETKİLENMEDİ"
Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng, saldırıdan müşteri fonlarının etkilenmediğine dikkati çekerek, "Müşteri fonlarını asla kullanmıyoruz, dolayısıyla bu fonlar hiçbir şekilde etkilenmedi. Bu olaydan Binance'in kendi sıcak cüzdanı etkilendi. Kullanıcı varlıkları, Binance'in yerleşik güvenlik mimarisi altında tutuluyor. Varlıkların büyük çoğunluğu soğuk cüzdanlarda saklanır ve yalnızca bir kullanıcı para çekme işlemi gerçekleştirdiğinde sıcak cüzdana aktarılır." ifadelerini kullandı.
Binance'in günlük operasyonlardan elde ettiği kazançların büyük bir kısmını kripto varlık olarak tuttuğuna işaret eden Teng, bu sayede kaybı kendi öz kaynaklarıyla karşılayabileceklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE'DEKİ TÜM KULLANICI VARLIKLARI GÜVENDE"
Binance TR, platformda tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Şirket'ten yapılan açıklamada, platformdaki işlemlere ilişkin bilgi verildi.
Kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Öte yandan, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.
Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."