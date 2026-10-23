40 milyar euroluk aile savaşı başladı
23.10.2026 10:15
Son Güncelleme: 23.10.2026 10:20
Ray-Ban'in 31 yaşındaki mirasçısı Leonardo Maria Del Vecchio, geçmişteki uyuşturucu bağımlılığını ve 1 milyar euroluk borcunu açıklarken şirket yönetimini piyasa değerini eritmekle suçladı.
Dünyanın en bilinen gözlük markalarından Ray-Ban ile gözlük devi EssilorLuxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun 2022 yılındaki vefatı, geride yalnızca 40 milyar euroluk bir servet değil, aile içinde sert bir güç savaşı da bıraktı.
İmparatorluğun sekiz mirasçısından biri olan 31 yaşındaki Leonardo Maria Del Vecchio, katıldığı yayında hem geçmişteki uyuşturucu bağımlılığını ve özel hayatını anlattı hem de şirketin tepe yöneticisi Francesco Milleri'yi hedef aldı.
İtalyan rapçi Fedez ile Davide Marra'nın hazırladığı "Pulp Podcast" programına konuk olan Del Vecchio, şirketin CEO'su Francesco Milleri'nin idaresi altında EssilorLuxottica'nın piyasa değerinin yarı yarıya eridiğini savundu.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, bir zamanlar akıl hocası olarak gördüğü Milleri'nin konumu gereği endişelenmesi gerektiğini söyleyen Del Vecchio, "Yüzde 50 kaybeden birinin biraz daha gergin olması gerekir" dedi.
Bloomberg News tarafından tercüme edilen açıklamasında, babasının vefatından sonra doğru bir vizyonun ortaya konulamadığını belirten genç mirasçı, "Bunu ben değil, piyasa söylüyor" diye konuştu.
Del Vecchio, Milleri ile aralarındaki kişisel ilişkinin bu meselenin özü olmadığını da sözlerine ekledi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI ANLATTI
Gözlük imparatorluğunun veliahdı, yayında özel hayatındaki sarsıcı dönemlere de yer verdi.
Hayatındaki büyük boşluğu bir dönem uyuşturucunun doldurduğunu dile getiren Del Vecchio, uykusuzluk tedavisi sebebiyle reçeteli bir sakinleştirici türü olan benzodiazepinlere bağımlı hale geldiğini ifade etti.
Kızının doğumunun kendisine bir çıkış yolu sunduğunu belirten mirasçı, tamamen iyileştiğini söylemekten kaçınırken, aynı söyleşide bugüne kadar 2 binden fazla kadınla birlikte olduğunu ileri sürdü.
Borç yüküne de değinen Del Vecchio, "1 milyar borcum var" ifadesini kullandı.
Her bir kredi hattının somut bir projeye bağlı olduğunu savunan mirasçının kamuya açıklanan borcu; kişisel borçları ve yatırım şirketi LMDV Capital arasında bölünmüş halde yaklaşık 950 milyon euro, yani 1,06 milyar dolar düzeyinde yer alıyor.
Del Vecchio, aile ofisinin neredeyse tamamı İtalya sınırları içinde olmak üzere 500 milyon euroyu aşkın yatırım yaptığını ve üç yılda yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağladığını kaydetti.
Genç mirasçı, LMDV Capital aracılığıyla maden suyu markası Acqua Fiuggi'yi ve Twiga plaj kulüplerini satın alırken; Il Giornale gazetesi ile Il Giorno ve Il Resto del Carlino'nun yayıncısına da yatırım yaptı.
Forbes dergisi, Del Vecchio'nun net servetini Aralık 2025 projeksiyonunda yaklaşık 7,5 milyar dolar olarak tahmin etti.
AİLE ŞİRKETİNDE KONTROL KAVGASI BÜYÜYOR
Miras krizinin merkez üssünü, Lüksemburg merkezli aile holdingi Delfin oluşturuyor.
Holding, EssilorLuxottica'nın yaklaşık yüzde 32,4 hissesini elinde tutarken, sigorta devi Generali ile İtalyan bankaları Monte dei Paschi di Siena ve UniCredit'te de pay sahibi konumunda.
EssilorLuxottica CEO'su Milleri, aynı zamanda Delfin'in yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.
Kurucu Leonardo Del Vecchio'nun Haziran 2022'deki ölümünün ardından holding hisseleri eşi ve altı çocuğundan oluşan sekiz mirasçı arasında eşit paylaştırılmış, her birine yüzde 12,5 oranında hisse düşmüştü.
Leonardo Maria Del Vecchio, kardeşleri Luca ve Paola'nın elindeki toplam yüzde 25'lik hisseyi satın alarak Delfin'deki payını yüzde 37,5'e çıkarmayı ve böylece en büyük hissedar olmayı denedi.
Bu işlem için 10 milyar euro borçlanmaya hazır olduğunu açıklayan mirasçının planı duvara tosladı.
Milano Finanza gazetesinin haberine göre, UniCredit ve Crédit Agricole öncülüğünde hazırlanması planlanan 11 milyar euroluk kredi süreci, Delfin yönetim kurulunun bankaların talep ettiği destek mektubunu onaylamaması nedeniyle tıkandı.
Holding kuralları uyarınca Delfin hisselerinin teminat gösterilebilmesi için sekiz hissedarın tamamının onayı şart koşuluyor.
Podcast yayınında İtalyan medyasının yaklaşık 40 milyar euro değer biçtiği mirasın 300 milyon euroluk bir vasiyet anlaşmazlığı yüzünden kilitlendiğini savunan Del Vecchio, "Miras bloke edilmiş değil, 300 milyon için bir savaş yürütülüyor" dedi.
340 MİLYON EURO MİRASI DEVRALMIŞTI
Bloomberg'in 2022 tarihli haberine göre, kurucunun vasiyeti Milleri'ye o dönemdeki değeri yaklaşık 340 milyon euroyu bulan 2,15 milyon adet EssilorLuxottica hissesi bırakmıştı.
Del Vecchio, bazı mirasçıların borç sorumluluklarını sınırlandıran özel bir yasal usulle mirası kabul etmeleri sebebiyle Delfin'in kâr payı dağıtımının askıya alındığını bildirdi.
Kardeşlerinin hisselerini satın alma girişiminin de öncelikle veraset sürecinin çözüme kavuşturulacağı varsayımına dayandığını kaydetti.
Ağustos ayı sonunda yeni iş projelerini gerekçe göstererek Ray-Ban Yönetim Kurulu Başkanlığı ve EssilorLuxottica Strateji Başkanlığı görevlerinden ayrılan Del Vecchio, istifa mektubunda yönetimin mesafeli ve soğuk tarzını eleştirmişti.
Eylül ayı başında Cernobbio'daki Ambrosetti Forumu'nda konuşan mirasçı, Milleri'nin şirketteki geleceğinin finansal sonuçlara bağlı olacağını vurgulamıştı.
Reuters'ın aktardığına göre, EssilorLuxottica Yönetim Kurulu ise 9 Eylül'de Milleri'ye, yönetim ekibine ve grubun stratejisine güvenini oybirliğiyle teyit etti; üst düzey yöneticiler de CEO'yu kamuoyu önünde açıkça savundu.
Meta Platforms ile birlikte yürütülen akıllı gözlük pazarındaki rekabet endişeleriyle sarsılan EssilorLuxottica'nın piyasa değeri, geçen yılın kasım ayında gördüğü yaklaşık 150 milyar euroluk rekor seviyeden nisan ayı sonlarında yaklaşık 86 milyar euroya kadar geriledi.