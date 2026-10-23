40 milyar euroluk aile savaşı başladı

Dünyanın en bilinen gözlük markalarından Ray-Ban ile gözlük devi EssilorLuxottica' nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun 2022 yılındaki vefatı, geride yalnızca 40 milyar euroluk bir servet değil, aile içinde sert bir güç savaşı da bıraktı.

İmparatorluğun sekiz mirasçısından biri olan 31 yaşındaki Leonardo Maria Del Vecchio, katıldığı yayında hem geçmişteki uyuşturucu bağımlılığını ve özel hayatını anlattı hem de şirketin tepe yöneticisi Francesco Milleri'yi hedef aldı.

İtalyan rapçi Fedez ile Davide Marra'nın hazırladığı "Pulp Podcast" programına konuk olan Del Vecchio, şirketin CEO'su Francesco Milleri'nin idaresi altında EssilorLuxottica'nın piyasa değerinin yarı yarıya eridiğini savundu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, bir zamanlar akıl hocası olarak gördüğü Milleri'nin konumu gereği endişelenmesi gerektiğini söyleyen Del Vecchio, "Yüzde 50 kaybeden birinin biraz daha gergin olması gerekir" dedi.

Bloomberg News tarafından tercüme edilen açıklamasında, babasının vefatından sonra doğru bir vizyonun ortaya konulamadığını belirten genç mirasçı, "Bunu ben değil, piyasa söylüyor" diye konuştu.

Del Vecchio, Milleri ile aralarındaki kişisel ilişkinin bu meselenin özü olmadığını da sözlerine ekledi.