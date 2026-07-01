443 metrede evlilik teklifi. Empire State'in tepesinde pankartla dünyaya mesaj verdiler

ABD medyasının helikopterle takip ettiği olayda kimliği henüz bilinmeyen ve önce protestocu zannedilen iki kişiden erkek olanın, kız arkadaşına evlilik teklif ettiği, kadının da parmağına taktığı yüzüğün defalarca telefonuyla fotoğrafını çektiği görüldü.