443 metrede evlilik teklifi. Empire State'in tepesinde pankartla dünyaya mesaj verdiler
01.07.2026 22:15
Son Güncelleme: 01.07.2026 22:27
New York'ta 443 metrelik Empire State binasına tırmanan maskeli bir çift pankart açtı. Ardından protestoculardan biri, diğerine evlilik teklifinde bulundu.
ABD'nin New York kentindeki, dünyanın en uzun yapılarından Empire State binası, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Maskeli bir çift, binanın tepesine izinsiz tırmanarak pankart açtı.
Anten kulesiyle birlikte 443 metreyi bulan Empire State binasının tepesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan ve pankart açan çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
ABD medyasının helikopterle takip ettiği olayda kimliği henüz bilinmeyen ve önce protestocu zannedilen iki kişiden erkek olanın, kız arkadaşına evlilik teklif ettiği, kadının da parmağına taktığı yüzüğün defalarca telefonuyla fotoğrafını çektiği görüldü.
Bir süre sonra New York Polis Teşkilatına ait bir helikopterin de söz konusu anları havadan takip ettiği görüldü.
PANKART AÇTILAR
Anten direğinde sevgi ifadeleri yazan bir pankart açan ikili, siyah zemin üzerine beyaz boyayla "Sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır." yazısıyla mesaj verdi.