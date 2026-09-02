4,5 milyar yıllık gizem. Ay sadece 5 saatte oluşmuş olabilir

Ancak Ay'ın oluşumuna ilişkin önemli bir soru hala yanıt bekliyor.

Dünya ile Ay'ın kimyasal bileşimlerinin birbirine neden bu kadar benzediği kesin olarak açıklanabilmiş değil.

Araştırmacılara göre olası açıklamalardan biri, Theia ile genç Dünya'nın Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında aynı bölgede meydana gelmiş olması.

Her iki gök cisminin de Güneş'i çevreleyen yoğun gaz ve kozmik toz diskindeki benzer maddelerden oluşmuş olması, kimyasal yapılarının birbirine yakın olmasını açıklayabilir.

Mars'ın bileşiminin Dünya ve Ay'dan farklı olması ise gezegenin başlangıçta daha uzak bir bölgede oluştuğuna işaret ediyor.

Denton bu ilişkiyi, “Dünya ve Mars, Güneş Sistemi'nin aynı mahallesinde oluştukları için kardeş gibiler. Ay ve Dünya ise çift yumurta ikizleri gibi.” sözleriyle anlattı.

Araştırmacılar, yeni çalışmanın Ay'ın kesin olarak beş saat içinde oluştuğunu kanıtlamadığını ancak dev çarpışmanın ardından böylesine hızlı bir oluşumun fiziksel olarak mümkün olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.