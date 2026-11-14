49 yıllık yolculukta dev eşik. Uzaylılara Dünya'nın yerini gösteren Voyager 1'den yeni rekor
14.11.2026 15:45
NASA'nın Voyager 1 uzay aracı, çarşamba günü Dünya'dan 26 milyar kilometre uzaklaşarak tarihi "bir ışık günü" eşiğine ulaşacak.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 1 sondası, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı araç olmaya hazırlanıyor.
ABD uzay ajansı, robotik uzay aracının Türkiye saatiyle çarşamba günü saat 13.16'da bu tarihi eşiği aşacağını açıkladı.
Işığın 24 saatte katettiği mesafeyi ifade eden bir ışık günü, yaklaşık 26 milyar kilometreye denk geliyor.
Uzayın boşluğunda saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1, şimdiden Dünya'dan en uzağa giden insan yapımı nesne unvanını taşıyor.
Caltech Uzay Radyasyonu Laboratuvarı'nda araştırmacı olan astrofizikçi Alan Cummings, 1973 yılından bu yana Voyager programında görev yapıyor.
Reuters ajansın demeç veren Cummings, "Bunu Voyager 1'in şaşırtıcı ömrünü simgeleyen bir mühendislik dönüm noktası ve bu mesafeden onunla iletişim kurabilmenin getirdiği bir mühendislik başarısı olarak görüyorum" dedi.
Uzaydaki devasa mesafeleri ölçmek için genellikle bir fotonun bir yılda katettiği yaklaşık 9,5 trilyon kilometrelik uzaklığı ifade eden ışık yılı kavramı kullanılıyor.
Güneş sistemimize en yakın yıldızlar olan ve üç yıldızdan oluşan Alpha Centauri sistemi, Dünya'dan yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
İKİ ARAÇLARIN 49 YILLIK YOLCULUĞU
Voyager 1 ve ikizi Voyager 2, 49 yıl önce dış güneş sistemindeki gezegenleri incelemek üzere fırlatıldı.
Voyager 1, ikizinden 16 gün sonra, 5 Eylül 1977'de Florida'daki Cape Canaveral üssünden Titan IIIE-Centaur roketiyle uzaya gönderildi ve birkaç ay içinde Voyager 2'yi geçti.
Cummings, Voyager 1'in Jüpiter, Satürn ve bu gezegenlerin uyduları hakkında çok sayıda yeni bilgi gönderdiğini söyledi.
Araç, Jüpiter çevresinde ince bir halka ile daha önce tespit edilmemiş Thebe ve Metis uydularını, Satürn çevresinde ise beş yeni uyduyla birlikte G-halkasını keşfetti.
Voyager 2 ise 1977'deki fırlatışın ardından Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etmek için farklı bir rota izledi.
Cummings, Voyager 2'nin dokuz yıl sonra, Kasım 2035'te Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşacağını belirtti.
YILDIZLARARASI UZAYDA KOZMİK IŞIN AVI
Voyager 1, 2012 yılında Güneş'in ürettiği parçacık ve manyetik alan balonu olan helyosferin dış sınırını aşarak yıldızlararası uzaya geçti ve veri toplamaya devam etti.
Araç, güneş rüzgarının itme gücü nedeniyle helyosferin içinde gözlemlenemeyen düşük enerjili galaktik kozmik ışınların enerji spektrumunu bildiren ilk uzay aracı oldu.
Kozmik ışınlar konusunda uzman olan Cummings, bu verilerin düşük enerjili kozmik ışın fiziğinin kutsal kasesi olduğunu ifade etti.
Voyager 2 de 2018 yılında yıldızlararası uzaya adım attı.
Programa 29 yaşında katılan ve şu an 82 yaşında olan Cummings, ekibe tesadüfen dahil olduğunu anlattı.
Caltech'teki doktora tezi için yürüttüğü balonlu kozmik ışın deneyinin Kuzey Kanada'ya inemeyip dünyanın etrafında bir buçuk tur attığını belirten Cummings, balonun Sovyetler Birliği tarafından ele geçirildiğini ve paraşütsüz inerek parçalandığını söyledi.
Deneyin sona erdirilmesinin ardından 1973'te Voyager Kozmik Işın Alt Sistemi projesinde iş teklifi aldığını aktaran Cummings, "Balonu kaybetmek benim için şans oldu çünkü Voyager görevi kariyerimin belkemiğini oluşturdu. 53 yıldır bu proje üzerinde çalışıyor ve verilerini analiz ediyorum" diye konuştu.
DÜNYA'NIN YERİNİ GÖSTERİYOR
Her iki Voyager aracı da olası zeki dünya dışı varlıklara Dünya'nın hikayesini anlatmak amacıyla tasarlanan Altın Plak'ı taşıyor.
30,5 santimetre çapındaki altın kaplama bakır diskte Chuck Berry'nin "Johnny B. Goode" şarkısı, Beethoven'ın Beşinci Senfonisi, Avustralya Aborjin şarkıları, 55 dilde selamlama mesajları ve Dünya'nın yerini gösteren talimatlar yer alıyor.
Bazı uzmanlar, düşmanca varlıkların eline geçebileceği endişesiyle gezegenimizin konumunu paylaşmanın doğruluğunu sorguladı.
Cummings ise bu konuda, "Yıllar içinde bu endişeyi biraz duydum ama hiç kaygılanmadım. Uzaylıların onu bulması pek olası değil." dedi.