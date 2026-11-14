49 yıllık yolculukta dev eşik. Uzaylılara Dünya'nın yerini gösteren Voyager 1'den yeni rekor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 1 sondası , Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı araç olmaya hazırlanıyor.

ABD uzay ajansı, robotik uzay aracının Türkiye saatiyle çarşamba günü saat 13.16'da bu tarihi eşiği aşacağını açıkladı.

Işığın 24 saatte katettiği mesafeyi ifade eden bir ışık günü, yaklaşık 26 milyar kilometreye denk geliyor.

Uzayın boşluğunda saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1, şimdiden Dünya'dan en uzağa giden insan yapımı nesne unvanını taşıyor.

Caltech Uzay Radyasyonu Laboratuvarı'nda araştırmacı olan astrofizikçi Alan Cummings, 1973 yılından bu yana Voyager programında görev yapıyor.

Reuters ajansın demeç veren Cummings, "Bunu Voyager 1'in şaşırtıcı ömrünü simgeleyen bir mühendislik dönüm noktası ve bu mesafeden onunla iletişim kurabilmenin getirdiği bir mühendislik başarısı olarak görüyorum" dedi.

Uzaydaki devasa mesafeleri ölçmek için genellikle bir fotonun bir yılda katettiği yaklaşık 9,5 trilyon kilometrelik uzaklığı ifade eden ışık yılı kavramı kullanılıyor.

Güneş sistemimize en yakın yıldızlar olan ve üç yıldızdan oluşan Alpha Centauri sistemi, Dünya'dan yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.