5 bin denizci 9 aydır denizde. ABD uçak gemisinde neler oluyor?
17.08.2026 12:30
ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde aylar süren görevin ardından kötü yaşam koşulları ve moral sorunları gündemde. Gemiyi ziyaret eden CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, itiraflarda bulundu.
UZUN SÜRE DENİZDE GÖREV YAPMANIN BEDELİ
ABD’nin Orta Doğu’daki İran operasyonlarına destek veren USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık dokuz aydır devam eden konuşlanma, mürettebatın yaşam koşulları ve ruh sağlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Donanmaya ait uçak gemisi neredeyse dokuz aydır denizde ve 200 günden fazla bir süredir limana uğramadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yaklaşık 5 bin denizcinin görev yaptığı uçak gemisini ziyaret ettikten sonra uzun süre denizde görev yapmanın beraberinde getirdiği zorlukları kabul etti. Cooper, uzun süre denizde görev yapmanın “herkese göre olmadığını” söyledi.
Gemideki yaklaşık dokuz aylık görevin ardından temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklikler, su kirliliği, tesisat sorunları ve mürettebatın ruh sağlığındaki bozulmaya ilişkin iddialar Washington’ın gündemine taşındı.
TEMEL MALZEME VE TEMİZ SU SIKINTISI İDDİALARI
Demokrat milletvekilleri, USS Abraham Lincoln’deki koşullara ilişkin raporları gündeme getirerek mürettebatın temel ihtiyaç malzemelerine erişimde sıkıntılar yaşadığını belirtti.
Gemide suyun kirlenmesi ve sıhhi tesisat sorunlarının yaşandığı, aylar süren görevin denizcilerin psikolojisini de olumsuz etkilediği öne sürüldü.
Cooper ise gemiye yaptığı ziyaretin ardından sosyal medyada yayımladığı açıklamada ruh sağlığına ilişkin iddialara karşı çıktı.
Amiral, “Lincoln şu anda Donanmanın aktif 11 uçak gemisi arasında ruh sağlığıyla ilgili vaka sayısının en düşük olduğu gemilerden biri.” ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY MÜKEMMEL DEĞİL"
Cooper buna karşın gemide hiçbir sorun bulunmadığını savunmadı.
“Bu, her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor.” diyen CENTCOM Komutanı, uzun süreli deniz görevlerinin askerler üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Cooper, “Denizde uzun süre görev yapmak kendine özgü şekilde zor ve yıpratıcıdır. Ben dahil hepimiz stres faktörlerine farklı şekillerde tepki veririz” dedi.
Amiralin açıklamaları, gemideki mürettebatın koşullarına ilişkin endişeleri tamamen reddeden Başkan Donald Trump’ın sözlerinden farklı bir yaklaşım ortaya koydu.
TRUMP: YETERİNCE UZUN DEĞİL
Trump’a cuma günü USS Abraham Lincoln mürettebatının ruh sağlığı konusunda endişeli olup olmadığı ve geminin görevinin gereğinden fazla uzayıp uzamadığı soruldu.
ABD Başkanı soruya, “Hayır. Hayır. Hayır.” yanıtını verdi. Trump ardından, “Yeterince uzun bile değil” ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta uçak gemisindeki kötü koşullara ilişkin haberleri reddetmiş, durumun kamuoyuna “yanlış yansıtıldığını” savunmuştu.
YERİNE BAŞKA UÇAK GEMİSİ GÖNDERİLİYOR
Washington yönetimi gemideki koşullara ilişkin haberleri küçümserken ABD Donanması'nın USS Abraham Lincoln'ü bölgeden çekmeye hazırlandığı bildirildi.
ABD'li yetkiliye göre USS George Washington uçak gemisi, Abraham Lincoln'ün görevini devralmak üzere gönderiliyor.
Böylece yaklaşık dokuz aydır görevde bulunan Lincoln'ün mürettebatının uzun süren konuşlanmasının sona ermesinin önü açılacak.
5 BİN DENİZCİ AYLARDIR DENİZDE
Tartışmalar, uzun süreli askeri konuşlanmalarda komutanların personelin fiziksel ve psikolojik sağlığına yönelik sorumluluğunu da yeniden gündeme getirdi.
Aile üyeleri de endişelerini dile getirirken, bazı haberlerde denizcilerin aşırı koşullar nedeniyle denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi.
Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatıyla aylardır Orta Doğu'da bulunan USS Abraham Lincoln'de ise görev değişiminin ne zaman tamamlanacağına ilişkin resmi bir tarih açıklanmadı.