5 bin denizci 9 aydır denizde. ABD uçak gemisinde neler oluyor?

ABD’nin Orta Doğu’daki İran operasyonlarına destek veren USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık dokuz aydır devam eden konuşlanma, mürettebatın yaşam koşulları ve ruh sağlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Donanmaya ait uçak gemisi neredeyse dokuz aydır denizde ve 200 günden fazla bir süredir limana uğramadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yaklaşık 5 bin denizcinin görev yaptığı uçak gemisini ziyaret ettikten sonra uzun süre denizde görev yapmanın beraberinde getirdiği zorlukları kabul etti. Cooper, uzun süre denizde görev yapmanın “herkese göre olmadığını” söyledi.

Gemideki yaklaşık dokuz aylık görevin ardından temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklikler, su kirliliği, tesisat sorunları ve mürettebatın ruh sağlığındaki bozulmaya ilişkin iddialar Washington’ın gündemine taşındı.