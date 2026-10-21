50 milyon dolarlık sütyeni bir Türk mü satın aldı? İddianın kaynağı nedir, söylenti neden çıktı?
21.10.2026 10:34
Son Güncelleme: 21.10.2026 10:48
Victoria's Secret'ın defilesindeki 50 milyon dolarlık sütyeni bir Türk iş insanının satın aldığı dedikodusu hızla yayıldı. Ne söylentinin kaynağı belli ne de doğrulayan var.
Amerikalı moda devi Victoria's Secret, altı yıldır sergilemediği, mücevherlerle kaplı 50 milyon dolarlık sütyeni geçtiğimiz günlerde tekrar podyuma çıkardı. Victoria's Secret'ın, rekor fiyat etiketli göz kamaştıran tasarımını, Los Angeles'ta düzenlenen defilede ünlü model Kylie Jenner taşıdı.
İDDİAYI KİMSE DOĞRULAMADI
Moda dünyasında büyük sükse yapan bu defilenin ardından, Jacob & Co. imzalı 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'yı bir Türk iş insanının, eşine hediye etmek üzere satın alındığı öne sürüldü. İddianın kaynağı belli değil. Victoria'a Secret veya sütyeni üreten Jacob & Co da bu iddiayı doğrulamadı. Sütyenin değeri her ne kadar 50 milyon dolar olarak açıklansa bile, ederinin bu olduğu da net değil. Bu bedel üzerinden satışa da sunulmadı.
Ne var ki, kaynağı belli olmayan ama sosyal medyada çokça dolaşan bu iddia ile ilgili Victoria's Secret ya da Jacob & Co. tarafından teyit edici bir açıklama yapılmış değil.
ESKİ REKORUN 35 MİLYON DOLAR ÜZERİNE ÇIKTI
Markanın geçmişte efsane modeller Claudia Schiffer, Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi isimlerle tanıttığı Fantasy Bra geleneği, bugüne kadarki en pahalı versiyonuyla geri döndü.
Önceki rekor, 2000 yılında Bündchen'in taşıdığı 15 milyon dolarlık tasarıma aitti; yeni parça ise bu bedeli yaklaşık 35 milyon dolar aştı.
SADECE MERKEZDEKİ SARI ELMASIN DEĞERİ 22 MİLYON DOLAR
Kuyumcu Jacob Arabo (Jacob & Co.) tarafından yedi farklı kesim tekniği kullanılarak tasarlanan sütyende hiç kumaş kullanılmadı.
Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki gövde, yalnızca altın ve 4 bin 410 adet doğal pırlantadan meydana geliyor.
Merkezde ise 75,54 karatlık bir sarı elmas bulunuyor. Merkezdeki bu taşın değerinin ise 22 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
1000 SAATİ AŞKIN ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI
Vogue dergisine konuşan mücevheratçı Jacob Arabo, 15 ustanın 1000 saati aşkın çalışmasıyla tamamlanan parça için 29 yaşındaki Jenner'ın birebir vücut ölçülerinin alındığını, asıl zorluğun hareket kabiliyeti ile konforu sağlamak olduğunu kaydetti.
Bu arada, ilk kez 1995 yılında düzenlenen; geçmişte Londra, Paris, Şanghay ve Cannes gibi şehirlere taşınsa da merkezi New York olan Victoria's Secret defilesi, Los Angeles durağıyla nadir gerçekleşen bir rota değişikliğine imza attı.