Amerikalı moda devi Victoria's Secret, altı yıldır sergilemediği, mücevherlerle kaplı 50 milyon dolarlık sütyeni geçtiğimiz günlerde tekrar podyuma çıkardı. Victoria's Secret'ın, rekor fiyat etiketli göz kamaştıran tasarımını, Los Angeles'ta düzenlenen defilede ünlü model Kylie Jenner taşıdı .



İDDİAYI KİMSE DOĞRULAMADI



Moda dünyasında büyük sükse yapan bu defilenin ardından, Jacob & Co. imzalı 50 milyon dolarlık Fantasy Bra'yı bir Türk iş insanının, eşine hediye etmek üzere satın alındığı öne sürüldü. İddianın kaynağı belli değil. Victoria'a Secret veya sütyeni üreten Jacob & Co da bu iddiayı doğrulamadı. Sütyenin değeri her ne kadar 50 milyon dolar olarak açıklansa bile, ederinin bu olduğu da net değil. Bu bedel üzerinden satışa da sunulmadı.

Ne var ki, kaynağı belli olmayan ama sosyal medyada çokça dolaşan bu iddia ile ilgili Victoria's Secret ya da Jacob & Co. tarafından teyit edici bir açıklama yapılmış değil.