500 bin sahte Gmail hesabıyla asılsız bomba ihbarı. Google sorguya çekilecek

Hindistan'da hızla büyüyen siber suç dalgası ve finansal dolandırıcılıklar yılda 2 milyar doları aşkın maddi kayba yol açıyor.

Ülkedeki güvenlik güçleri, bu tür suçların işlenmesine zemin hazırladığı değerlendirilen teknoloji platformlarına yönelik denetimlerini giderek sıkılaştırıyor.

Gujarat'taki tahkikat, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesinden birkaç gün önce, 10 Eylül tarihinde eyalet hükümetine ulaşan tehdit e-postasının ardından başlatıldı.

Polis açıklamasında, mesajda zirve sürecinde Hindistan ile işbirliği yürüten ülkelerin de hedef alındığı kaydedildi.

İhbarların asılsız çıktığını belirten Bheda, gözaltına alınan şüphelilerden birinin Bangladeş'teki bir alıcıyla doğrudan irtibat halinde olduğunu dile getirdi.

Söz konusu alıcının bu hesapları toplu paketler halinde satın aldığı ve asılsız e-postaları göndermek için ödemelerin bir kısmını kripto para ile yaptığı belirlendi.

Emniyet yetkililerini endişelendiren bir diğer ayrıntıyı ise sahte hesapların tümünde, Google'ın güvenliği artırmak amacıyla sunduğu iki faktörlü kimlik doğrulama adımının etkinleştirilmiş olması oluşturuyor.

Suç şebekesinin bu kadar yüksek sayıdaki hesapta söz konusu güvenlik bariyerini nasıl kurup işlettiği soruşturmanın ayrı bir ayağını teşkil ediyor.