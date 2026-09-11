54 yıl sonra Ay'a giden NASA astronotları tek tek görevden ayrıldı

Artemis II Komutanı Reid Wiseman ise bundan sonraki kariyer planına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Wiseman, NASA bünyesinde gelecekteki uzay görevlerine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

“NASA bana çok büyük sorumluluklar verdi, iki uzay görevimde ve baş astronot olduğum dönemde beni destekledi.” diyen Wiseman, emeritus programı aracılığıyla gelecekteki görevlere hizmet etmeyi sürdüreceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Wiseman daha önce de 2020-2022 yılları arasında NASA Astronot Ofisi'nin başında bulunduğu için geçici olarak aktif uçuş görevlerinden ayrılmıştı.

Daha sonra aktif astronotluğa geri dönmüş ve 2023 yılında Artemis II'nin komutanı olarak açıklanmıştı.