54 yıl sonra Ay'a giden NASA astronotları tek tek görevden ayrıldı
11.09.2026 12:49
Nisan ayında Ay'ın çevresinde uçarak 1972'den bu yana alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçen ilk insanlar olan Artemis II ekibinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.
ARTEMIS II EKİBİ DAĞILIYOR
NASA'nın insanlığı yarım asır sonra Ay'ın ötesine taşıyan Artemis II görevinin ardından mürettebatta yeni bir dönem başlıyor. Nisan ayında Ay'ın çevresinde uçan dört kişilik ekibin üç üyesi kariyerlerinde yeni görevlere geçiyor.
Artemis II Komutanı Reid Wiseman ile pilot Victor Glover, NASA bünyesinde “emeritus” statüsüne geçerken Kanadalı astronot Jeremy Hansen de ülkesinin ordusundaki aktif görevinden ayrıldı.
Ekibin dördüncü üyesi Christina Koch'un ise NASA'daki aktif astronotluk görevini sürdürdüğü belirtiliyor.
1972'DEN BERİ BİR İLKİ BAŞARDILAR
Wiseman, Glover, Hansen ve Koch'tan oluşan Artemis II mürettebatı, nisan ayında Ay'ın çevresinde gerçekleştirdikleri tarihi uçuşla 1972'den bu yana alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçen ilk insanlar oldu.
Görev, NASA'nın insanları yeniden Ay yüzeyine indirmeyi hedefleyen Artemis programının en kritik aşamalarından biriydi.
Tarihi yolculuğun aynı zamanda ekipteki bazı astronotların aktif uzay uçuşu kariyerlerinin son görevi olabileceği uzun süredir tahmin ediliyordu.
Bu beklenti, görevden yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşmeye başladı.
KOMUTAN VE PİLOT “EMERITUS” OLUYOR
NASA, Artemis II Komutanı Reid Wiseman ile pilot Victor Glover'ın eylül ayında “emeritus” statüsüne geçeceğini açıkladı.
Kurumun açıklamasında iki astronotun aktif astronotluk görevinden ayrıldığı doğrudan belirtilmedi. Ancak yeni statü, Wiseman ve Glover'ın NASA'ya danışman olarak destek vermesine ve sahip oldukları teknik ve mesleki deneyimi gelecek görevlerde kullanmasına imkan tanıyacak.
İki astronotun özellikle Artemis programının gelecekteki görevlerinin hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.
GLOVER ÜNİVERSİTEYE GEÇTİ
Kısa süre önce ABD Donanması'ndan da emekli olan Victor Glover, bundan sonraki kariyerine akademide devam edecek.
Glover, mezun olduğu California Polytechnic State University'de 1 Eylül itibarıyla tam zamanlı göreve başladı.
Üniversitenin havacılık ve uzay programlarında görev yapacak Glover'ın eğitim, araştırma ve iş gücü stratejileri konusunda üst yönetime danışmanlık yapacağı açıklandı.
Glover, kariyer değişikliğini duyururken NASA'daki en anlamlı anlarının astronotlara ve ailelerine görevler sırasında destek vermek ve kariyerlerinin başındaki çalışanlara rehberlik etmek olduğunu söyledi.
WISEMAN NASA'DAN KOPMUYOR
Artemis II Komutanı Reid Wiseman ise bundan sonraki kariyer planına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
Wiseman, NASA bünyesinde gelecekteki uzay görevlerine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
“NASA bana çok büyük sorumluluklar verdi, iki uzay görevimde ve baş astronot olduğum dönemde beni destekledi.” diyen Wiseman, emeritus programı aracılığıyla gelecekteki görevlere hizmet etmeyi sürdüreceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Wiseman daha önce de 2020-2022 yılları arasında NASA Astronot Ofisi'nin başında bulunduğu için geçici olarak aktif uçuş görevlerinden ayrılmıştı.
Daha sonra aktif astronotluğa geri dönmüş ve 2023 yılında Artemis II'nin komutanı olarak açıklanmıştı.
KANADALI ASTRONOT DA AKTİF GÖREVDEN AYRILDI
Artemis II'nin Kanadalı mürettebat üyesi Jeremy Hansen'in görevleri ise 2 Eylül'de resmen sona erdi.
2009'dan bu yana Houston'da bulunan Hansen, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndeki albaylık görevinden emekli olduğunu ve bundan sonra yedek asker olarak görev yapacağını açıkladı.
Hansen, Kanada'nın uzay alanındaki askeri yapılanması olan 3. Kanada Uzay Tümeni ile çalışacak.
Astronot, bu görevin amacının Kanada hükümeti ve Kanada Uzay Ajansı'na gerektiğinde destek vermek ve önlerindeki yeni fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.
EKİPTEN BİR TEK KOCH AKTİF GÖREVDE
Artemis II ekibinin dördüncü üyesi Christina Koch'un durumunda ise herhangi bir değişiklik açıklanmadı.
NASA, Koch'un aktif astronotluk görevinden ayrılacağına ilişkin bir duyuru yapmadı.
Böylece yalnızca birkaç ay önce Ay'ın çevresinde birlikte uçan dört astronottan üçü kariyerlerinde yeni bir döneme geçerken, Koch şimdilik aktif görevde kalan tek ekip üyesi oldu.
Artemis II mürettebatı son olarak yaz boyunca çeşitli etkinliklerde birlikte yer aldı. Dört astronot, 28 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kongre Uzay Onur Madalyası ile ödüllendirildi.
Hansen, bu ödülü alan tarihteki ikinci ABD vatandaşı olmayan astronot oldu.