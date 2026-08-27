6 ayda 6 büyük değişim: İran Savaşı dünyayı nasıl etkiledi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta altı ay geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem “küçük bir gezi” olarak nitelendirdiği ve dört hafta içinde sona ereceğini öngördüğü çatışma, taraflardan hiçbirinin belirleyici üstünlük sağlayamadığı bir çıkmaza dönüştü.

İran teslim olmadı, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği ciddi biçimde sekteye uğramaya devam ediyor ve savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin net bir yol haritası bulunmuyor.

Washington ise yeni askeri saldırıların İran'dan taviz koparmakta yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle yeniden ekonomik baskıya ağırlık veriyor.

Altı ayın sonunda savaşın ABD, İran ve dünya üzerindeki başlıca sonuçları ise şimdiden belirginleşmiş durumda.