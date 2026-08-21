6 yıl sonra eve dönüyorlar. Harry ve Meghan'ın “Amerikan rüyası” kötü bitti
21.08.2026 11:56
Son Güncelleme: 21.08.2026 11:56
Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi, Hollywood'a hızlı bir giriş yaptı. Ancak iptal edilen projeler ve azalan ilginin ardından çift şimdi İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.
"AMERİKAN RÜYASI" KÖTÜ BİTTİ
Prens Harry ve Meghan Markle, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşındıklarında Hollywood'un elinde olmayan güçlü bir avantaja sahipti: Kraliyet ailesinden geliyorlardı.
Kaliforniya'daki ilk yıllarında büyük yapım ve teknoloji şirketleri çiftle milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı. Ancak altı yıl sonra Harry ve Meghan'ın Hollywood'daki etkisi ilk dönemine kıyasla önemli ölçüde azaldı.
Çift şimdi çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye dönmeye hazırlanırken, ABD'de büyük beklentilerle başlayan “Amerikan rüyalarının” neden beklenen başarıyı sürdüremediği tartışılıyor.
ÖZGÜRLÜK İÇİN KALİFORNİYA'YA GİTTİLER
Harry ve Meghan, İngiltere'den ayrılma kararlarını yalnızca ekonomik bağımsızlık isteğiyle açıklamamıştı.
Meghan, 2021'de Oprah Winfrey'e verdiği ve dünya çapında ses getiren röportajda kendi kararlarını verebilmenin kendisi için “özgürleştirici” olduğunu söylemişti.
Harry ise ABD'nin ailesine İngiltere'de sahip olamayacakları ölçüde mahremiyet ve özgürlük sunduğunu savunmuş, bu hayatın annesi Prenses Diana'nın da kendisi için isteyeceği yaşam olduğunu belirtmişti.
Çift, Oprah Winfrey ve Gwyneth Paltrow gibi ünlülerin de yaşadığı Kaliforniya'daki Montecito'ya yerleşti.
Ardından Hollywood'un kapıları açıldı.
MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Harry ve Meghan'ın ABD'ye gelişi eğlence sektöründe büyük ilgi gördü.
Spotify ile değerinin 25 milyon dolara kadar çıktığı bildirilen bir anlaşma imzaladılar. Meghan'ın Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırladığı 12 bölümlük Archetypes podcast'i bu ortaklığın en önemli ürünü oldu. Ancak Spotify ve çift 2023'te yollarını ayırdı.
Netflix ile 2020'de imzalanan beş yıllık anlaşmanın değerinin ise 60 ila 100 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.
Bu ortaklıktan çok sayıda yapım çıktı ancak anlaşma daha sonra daha düşük bütçeli yeni bir düzenlemeyle değiştirildi.
Çiftin yapım şirketinde yaşanan yüksek çalışan sirkülasyonu da dikkat çekti. Bazı eski çalışanların kendilerini özel olarak “Sussex Survivors Club” olarak adlandırdığı öne sürüldü.
HARRY EN BÜYÜK BAŞARIYI KENDİ HİKAYESİYLE YAKALADI
Harry'nin ABD'deki en büyük ticari başarısı ise kraliyet ailesiyle yaşadıklarını anlattığı Spare adlı anı kitabı oldu.
Yaklaşık 20 milyon dolar avans aldığı bildirilen kitap dünya çapında 6 milyondan fazla sattı ve yayımlandığı dönemde en hızlı satan kurgu dışı kitap olarak rekor kırdı.
Harry, Silicon Valley merkezli BetterUp şirketinde yöneticilik yaptı ve Oprah Winfrey ile ruh sağlığına odaklanan The Me You Can't See programını hazırladı.
Netflix için gazilerle ilgili Heart of Invictus ve tutkularından biri olan polo sporunu konu alan Polo projelerinde de çalıştı.
Ancak bu yapımların hiçbiri çiftin altı bölümlük Harry & Meghan belgeseli veya Harry'nin kraliyet ailesine ilişkin açıklamalarının yarattığı ilgiyi yakalayamadı.
Bu tablo, Harry'nin ABD'de kraliyet kimliğinin dışına çıkmakta zorlandığı yorumlarına yol açtı.
MEGHAN'IN PROJELERİ DE BEKLENENİ VERMEDİ
Eski Suits oyuncusu Meghan ise yaşam tarzı alanına yöneldi.
Netflix'te yayınlanan With Love, Meghan, yemek ve yaşam tarzı teması ile çiftin hayatından kesitler sundu.
Program iki sezonun ardından iptal edildi. Buna karşın Outstanding Lifestyle Series kategorisinde Emmy adaylığı elde etti.
Netflix ayrıca bu yıl Meghan'ın yaşam tarzı markası As Ever ile olan işbirliğini de sona erdirdi.
Hollywood Branded CEO'su Stacy Jones, Netflix'in Meghan'ın markasıyla yollarını ayırmasını, “Netflix film üretir, reçel üretmez.” sözleriyle değerlendirdi.
Meghan'ın özenle kurgulanmış yaşam tarzı imajı bazı eleştirmenler tarafından gerçeklikten uzak olmakla suçlansa da projeler onun kamuoyundaki görünürlüğünü korumasını sağladı.
HOLLYWOOD İÇİN ŞÖHRET TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Harry ve Meghan'ın ABD deneyiminin, Hollywood'daki şöhretin sınırlarını da gösterdiği belirtiliyor.
Çift, sektöre yeni giren birçok kişinin başaramadığı bir şeyi yaparak dünyanın en büyük şirketlerinden milyonlarca dolarlık yatırımlar almayı başardı. Ancak bu ilgiyi uzun vadede korumak daha zor oldu.
Uzmanlara göre bunun bir nedeni de Hollywood'un kendisinin ekonomik olarak zor bir dönemden geçmesi. İşten çıkarmalar, yeniden yapılanmalar ve yüksek çalışan sirkülasyonu sektörde birçok şirketi etkiliyor.
İNGİLTERE'YE DÖNSELER DE GÖZLERDEN UZAK KALMALARI ZOR
Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşlerinin ardından sıradan vatandaşlar olarak yaşamayı planladıkları belirtiliyor. Ancak uzmanlar bunun kamuoyunun ilgisinden tamamen uzaklaşacakları anlamına gelmeyeceği görüşünde.
Uzmanlara göre çiftin sıradan ve görünmez bir hayat sürmesi artık neredeyse imkansız.