6 yıl sonra eve dönüyorlar. Harry ve Meghan'ın “Amerikan rüyası” kötü bitti

Harry ve Meghan'ın ABD'ye gelişi eğlence sektöründe büyük ilgi gördü.

Spotify ile değerinin 25 milyon dolara kadar çıktığı bildirilen bir anlaşma imzaladılar. Meghan'ın Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırladığı 12 bölümlük Archetypes podcast'i bu ortaklığın en önemli ürünü oldu. Ancak Spotify ve çift 2023'te yollarını ayırdı.

Netflix ile 2020'de imzalanan beş yıllık anlaşmanın değerinin ise 60 ila 100 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

Bu ortaklıktan çok sayıda yapım çıktı ancak anlaşma daha sonra daha düşük bütçeli yeni bir düzenlemeyle değiştirildi.

Çiftin yapım şirketinde yaşanan yüksek çalışan sirkülasyonu da dikkat çekti. Bazı eski çalışanların kendilerini özel olarak “Sussex Survivors Club” olarak adlandırdığı öne sürüldü.