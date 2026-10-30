6,3 milyar dolar hedefteydi. Kripto devi Binance'e saldırı nasıl başladı, hangi önlemler alındı?
30.10.2026 11:15
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bir mühendisin dizüstü bilgisayarından sızan siber korsanların 6,3 milyar dolarlık dijital varlığı hedef aldığını açıkladı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, dün yaptığı açıklamada 6,3 milyar dolar (314 milyar 667 milyon Türk Lirası) değerindeki dijital varlığın tarihin en büyüğü olarak anılabilecek bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
Şirket, bu varlıkların yaklaşık yarısının dondurulduğunu, pek çoğunun ise hala korsanların elinde kaldığını ancak "tüm kayıpları karşılayacağını" açıkladı.
Binance'in ilk incelemeleri, saldırganların bir mühendisin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden yetkisiz para çekme işlemleri yapmış olabileceğini gösteriyor.
Sektördeki pek çok gözlemci, borsa güvenlik sorununu doğrulamadan saatler önce Binance'e olası bir saldırı düzenlendiğine dair endişelerini dile getirmişti.
Uyarıların ardından Bitcoin yüzde 4'ten fazla değer kaybederken, Ethereum ve Solana'nın da aralarında yer aldığı diğer büyük kripto paraların fiyatları keskin şekilde düştü.
Olay yalnızca Binance.com platformunu kapsarken, doğrudan ABD'de yaşayanlara alım satım hizmeti sunan çok daha küçük ölçekli kripto platformu Binance.US bu sorundan etkilenmediğini bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Mayıs 2023'te görüntülenen Binance Holdings Ltd. kurucu ortağı ve Eş CEO'su Yi He, peş peşe yaptığı paylaşımlarda varlıkları donduran çeşitli kripto para ihraççılarına teşekkür etti.
Financial Times gazetesinin haberine göre Yi He, "Önce güvenlik: Ortamın güvenli olduğu teyit edilene kadar para çekme işlemleri devre dışı bırakıldı" dedi.
SİBER GÜVENLİK ŞİRKETLERİ KUZEY KORE BAĞLANTILI GRUBU İŞARET EDİYOR
İki analiz şirketi, 2025 yılında Bybit borsasına düzenlenen 1,5 milyar dolarlık rekor saldırıyı geride bırakan bu olayı, TraderTraitor adlı Kuzey Koreli bir siber korsan birimine bağladı.
Yapay zeka destekli araştırma şirketi TRM Labs, yayımladığı raporda Binance saldırısının birçok yönüyle Bybit saldırısı dahil Kuzey Kore bağlantılı önceki olaylara benzediğini ortaya koydu.
BBC'ye konuşan TRM Labs Küresel Politika Başkanı Ari Redbord, Binance saldırısının sektörün bugüne dek gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.
Redbord, saldırganın hala devasa miktarda çalıntı varlığı elinde tuttuğunu, dolayısıyla fonların izini sürme ve geri alma çabalarının bitmekten çok uzak olduğunu ekledi.
Bir diğer kripto analiz şirketi Chainalysis de Kuzey Koreli grubun saldırıyla bağlantılı olduğundan “yüksek oranda emin olduğunu” açıkladı.
Chainalysis Araştırma Başkanı Eric Jardine, barındırdıkları varlıkların muazzam değeri nedeniyle siber korsanlar için cazip birer hedef olan tüm borsalara tetikte olma çağrısı yaptı.
Kuzey Kore bağlantılı unsurlar, son birkaç yıldır büyük çaplı dijital token hırsızlıkları için kripto para şirketlerine saldırmaya odaklanıyor.
Batılı güvenlik kurumları daha önce çalınan fonların Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze geliştirme programlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamış, rejim ise geçmişteki saldırılarla herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasını reddetmişti.
KRİPTO DEVLERİ ÇALINAN MİLYARLARCA DOLARI DONDURMAK HAREKETE GEÇTİ
İki büyük kripto platformu Tether ve Circle, olası Binance saldırısına müdahale ederek toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolarlık varlığı dondurduklarını duyurdu.
ABD doları destekli dünyanın en büyük kripto paralarından biri olan USDC'nin ihraççısı ve ortak yaratıcısı Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, şirketinin "Binance'i kapsayan olası bir siber saldırıya ilişkin raporları yakından takip ettiğini" ve olayla bağlantılı 800 milyon dolardan fazla varlığı dondurduğunu söyledi.
USDT olarak bilinen kripto parayı ihraç eden Tether'in CEO'su Paolo Ardoino ise şirketinin "olası bir Binance borsası saldırısıyla bağlantılı" yaklaşık 1,6 milyar doları dondurduğunu açıkladı.
Ardoino, "Sektörü ve ortaklarımızı korumak temel önceliğimizdir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı bir kripto şirketi olan World Liberty Financial, çalınan fonları dondurmak için ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.
Kripto para borsası Coinbase ise olaydan etkilenmediğini ve durumu izlediğini açıkladı.
Çin'de 2017 yılında kurulan ve kullanıcıların dijital varlık alım satımı yapmasına olanak tanıyan Binance'in dünya genelinde 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.
Dünya çapında düzenleyici kurumların incelemesine tabi tutulan şirket, 2024 yılında yaptığı açıklamada muhafazası altında 160 milyar dolardan fazla varlık taşıdığını duyurmuştu.