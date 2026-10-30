6,3 milyar dolar hedefteydi. Kripto devi Binance'e saldırı nasıl başladı, hangi önlemler alındı?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, dün yaptığı açıklamada 6,3 milyar dolar (314 milyar 667 milyon Türk Lirası) değerindeki dijital varlığın tarihin en büyüğü olarak anılabilecek bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Şirket, bu varlıkların yaklaşık yarısının dondurulduğunu, pek çoğunun ise hala korsanların elinde kaldığını ancak "tüm kayıpları karşılayacağını" açıkladı.

Binance'in ilk incelemeleri, saldırganların bir mühendisin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden yetkisiz para çekme işlemleri yapmış olabileceğini gösteriyor.

Sektördeki pek çok gözlemci, borsa güvenlik sorununu doğrulamadan saatler önce Binance'e olası bir saldırı düzenlendiğine dair endişelerini dile getirmişti.

Uyarıların ardından Bitcoin yüzde 4'ten fazla değer kaybederken, Ethereum ve Solana'nın da aralarında yer aldığı diğer büyük kripto paraların fiyatları keskin şekilde düştü.

Olay yalnızca Binance.com platformunu kapsarken, doğrudan ABD'de yaşayanlara alım satım hizmeti sunan çok daha küçük ölçekli kripto platformu Binance.US bu sorundan etkilenmediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Mayıs 2023'te görüntülenen Binance Holdings Ltd. kurucu ortağı ve Eş CEO'su Yi He, peş peşe yaptığı paylaşımlarda varlıkları donduran çeşitli kripto para ihraççılarına teşekkür etti.

Financial Times gazetesinin haberine göre Yi He, "Önce güvenlik: Ortamın güvenli olduğu teyit edilene kadar para çekme işlemleri devre dışı bırakıldı" dedi.