64 yıl sonra bir ilk. Trump, Şi'yi uçağın kapısında karşıladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 yıl sonra ilk kez ABD'ye gitti. 2023'te eski başkan Joe Biden'la görüşen Şi'yi taşıyan uçak, Maryland'deki Air Force One'ın da konuşlandığı Andrews Hava Üssü'ne indi.

ABD Başkanı Trump ve eşi, Şi ve eşini, piste serilen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kırmızı halıda karşıladı. Tören, iki Amerikalı çocuğun uçaktan inen Şi ve eşine çiçek vermesiyle başladı. Kırmızı halıda uçağın kapısına kadar giden Trump, mevkidaşını sıcak bir şekilde karşıladı.

Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD başkanı Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. Bu görüşme, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile İngiltere Başbakanı Harold Macmillan arasında yapılmıştı.

Normalde ABD Başkanı konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey girişi kapısında karşılıyor.