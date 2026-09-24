64 yıl sonra bir ilk. Trump, Şi'yi uçağın kapısında karşıladı
24.09.2026 03:18
ABD Başkanı Donald Trump, 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Şi Cinping'i Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı.
EN SON KENNEDY YAPMIŞTI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 yıl sonra ilk kez ABD'ye gitti. 2023'te eski başkan Joe Biden'la görüşen Şi'yi taşıyan uçak, Maryland'deki Air Force One'ın da konuşlandığı Andrews Hava Üssü'ne indi.
ABD Başkanı Trump ve eşi, Şi ve eşini, piste serilen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kırmızı halıda karşıladı. Tören, iki Amerikalı çocuğun uçaktan inen Şi ve eşine çiçek vermesiyle başladı. Kırmızı halıda uçağın kapısına kadar giden Trump, mevkidaşını sıcak bir şekilde karşıladı.
Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD başkanı Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. Bu görüşme, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile İngiltere Başbakanı Harold Macmillan arasında yapılmıştı.
Normalde ABD Başkanı konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey girişi kapısında karşılıyor.
Törene ve sonrasında yapılacak 3 günlük temaslara ilişkin bilgi veren NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz; 64 yıl sonra bir ilkin gerçekleştiği bu törenin, Trump'ın görüşmeye atfettiği önemin göstergesi olduğunu vurguladı.
İki liderin bugün Beyaz Saray'da yapacağı ikili görüşmesinin gündeminin de çok yoğun olduğunu vurgulayan Ersöz, İran Savaşı'nın yanı sıra ziyaretin en önemli gündem başlığının iki ülke arasındaki ticaret savaşı olacağını aktardı.
İki liderin daha önce Güney Kore'de imzaladığı bazı ürünlerde gümrük vergisini karşılıklı olarak aşağı çekme anlaşmasının süresi kasım ayında doluyor. Bunun ocak ayına kadar uzatılması gündemde.
Yapay zekanın geleceği konusunun ana gündem başlıkları arasında olacağı temasların bir diğer konusu ise ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı.
Şi'nin bu satışın iptal edilmesi konusunda ikna çabası göstermesi bekleniyor.
Karşılama sırasında askeri bando çaldı ve top atışları yapıldı. Trump, bir B-1 bombardıman uçağının yüksek sesle havalimanı üzerinden geçmesi üzerine yüzünü buruşturdu.
İkili görüşmenin ardından Trump, Şi onuruna resmi yemek verecek. Bu yemeğe Çin ve Amerikalı yetkililerinin yanı sıra teknoloji şirketlerinin liderlerinin de katılması bekleniyor. Bu isimler arasında Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da bulunacağı belirtiliyor.
Cuma günü de Trump çifti konuklarını özel bir çay davetinde ağırlayacak.
Gezi sırasında düzenlenecek diğer etkinlikler arasında, orijinal Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa'nın bulunduğu Ulusal Arşivler'e ziyaret yer alacak.