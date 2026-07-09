6.6 tonluk dev uyuşturucu operasyonu

Çetelere açtığı savaşta kullandığı yöntemlerle tartışılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador Ulusal Donanması tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 167 milyon dolar olduğunu ifade etti.