6.6 tonluk dev uyuşturucu operasyonu
09.07.2026 05:59
Son Güncelleme: 09.07.2026 06:00
El Salvador'da ordu, açık denizde düzenlenen operasyonda 167 milyon dolar değerinde 6.6 ton uyuşturucu ele geçirdi.
Latin Amerika ülkesi El Salvador'da güvenlik güçleri rekor büyüklükte bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösterilen, uyuşturucu çetelerinin 30 yılda 120 bin sivilin ölümüne yol açtığı El Salvador'da Donanma kuvvetleri açık denizde düzenlediği baskında yaklaşık 6.6 ton uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucu paketleri, La Paz kentindeki Costa del Sol'da yer alan La Concordia Limanı'nda basına gösterildi.
El Salvador polisi, uyuşturucularla birlikte yakalanan şüphelileri de teşhir etti.
Başsavcı Rodolfo Delgado, ele geçirilen yaklaşık 6,6 ton uyuşturucu ile sınır ötesi suç örgütlerine bir darbe vurulduğunu ifade etti.
Çetelere açtığı savaşta kullandığı yöntemlerle tartışılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El Salvador Ulusal Donanması tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 167 milyon dolar olduğunu ifade etti.