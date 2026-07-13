7 dakikada dünyayı şoke etmişlerdi. 88 milyon euro'luk soygunu 25 bin euro için yapmışlar

Abdoulaye N., ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı için soyguna katıldığını ve karşılığında 15 ila 20 bin euro, hatta ganimetin değerine göre daha fazla ödeme vaat edildiğini öne sürdü.

Diğer zanlı Ghelamallah A. ise başlangıçta hedefin Louvre olduğunu bilmediğini, kendisine Paris'teki bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini iddia etti.

"Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim." diyen zanlı, 20 ila 25 bin euro karşılığında anlaştığını söyledi.