7 dakikada dünyayı şoke etmişlerdi. 88 milyon euro'luk soygunu 25 bin euro için yapmışlar
13.07.2026 09:41
Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar, dünyayı şoke eden soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi.
"DAHA FAZLASINI ALABİLİRDİK"
Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl ekim ayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 88 milyon euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalınmasıyla sonuçlanan soyguna ilişkin soruşturmada zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.
Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre, soygunla suçlanan iki kişi, operasyonu organize ettiği iddia edilen kişinin ele geçirilen ganimeti yetersiz bulduğunu ve "Daha fazlasını alabilirdiniz." dediğini öne sürdü.
"BİR MÜŞTERİN TALİMATIYLA HAREKET ETTİK"
Yerel basında Abdoulaye N. ve Ghelamallah A. olarak geçen zanlılar, Louvre'un Apollo Galerisi'ne kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi.
İfadelerine göre ikili, birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir video ile hazırlık yaptı. Kendilerine verilen talimat ise vitrinleri kırarak içerideki mücevherleri almaktı.
İMPARATORİÇENİN TACI KAÇARKEN DÜŞTÜ
Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan sekiz parçalık koleksiyonu ele geçirdi.
Ancak kaçış sırasında, Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait değerli taşlarla süslü tarihi taç çantadan yere düştü ve ciddi şekilde zarar gördü.
Abdoulaye N., sorgusunda tacın kendisine ait çantadan düştüğünü kabul ederek, "Yaptığımız doğru değildi, çok ciddi bir olay." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ DAKİKADAN FAZLA KALAMAZDIK"
Zanlıların ifadelerine göre müzeye bir mobilya asansörü aracılığıyla ulaşıldı ve Apollo Galerisi'nin penceresi kırılarak içeri girildi. Buradaki “işlem” 7 dakika sürdü.
İçeride yalnızca vitrinlerin aydınlatıldığını söyleyen Abdoulaye N., güvenlik görevlilerinin uzakta hareket ettiğini gördüğünü belirtti.
Soygunun en fazla üç dakika sürmesi gerektiğini bildiklerini anlatan zanlı, "Mümkün olduğunca fazla mücevher almamız gerekiyordu. Üç dakikayı geçersek yakalanacağımızı biliyorduk. Bence içeride gereğinden fazla kaldık." dedi.
20 BİN EURO İÇİN DEV HIRSIZLIK
Abdoulaye N., ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı için soyguna katıldığını ve karşılığında 15 ila 20 bin euro, hatta ganimetin değerine göre daha fazla ödeme vaat edildiğini öne sürdü.
Diğer zanlı Ghelamallah A. ise başlangıçta hedefin Louvre olduğunu bilmediğini, kendisine Paris'teki bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini iddia etti.
"Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim." diyen zanlı, 20 ila 25 bin euro karşılığında anlaştığını söyledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İki zanlı da çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunurken, soygunu planladığı iddia edilen kişinin kimliğini ailelerine zarar verilebileceği endişesiyle açıklamayı reddetti.
Abdoulaye N., tutuklu bulunduğu sırada dışarıdan kendisine ulaşan kişilerin "Sessiz kal." mesajı verdiğini öne sürdü.
Öte yandan Le Monde, soruşturmayı yürüten yetkililerin zanlıların gerçekten üçüncü bir kişi adına hareket ettiği iddiasını henüz doğrulamadığını aktardı.