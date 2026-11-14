70 yıllık Eurovision geleneği ilk kez Asya kıtasına taşınıyor
14.11.2026 10:05
Avrupa'nın 70 yıllık şarkı yarışması Eurovision, bugün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek büyük finalle ilk kez Asya'da izleyici karşısına çıkıyor.
Dünyanın en uzun soluklu uluslararası şarkı yarışması Eurovision, 70. yılında ilk kez Asya kıtasında düzenleniyor.
Avrupa Yayın Birliği'nin 20 yıldır tartıştığı proje, bugün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek büyük finalle hayata geçiyor.
1956 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kültürel kaynaşmayı artırmak için başlatılan yarışma, kıtanın ortak televizyon mirasının bir parçası haline gelmişti.
Organizatörler, bu kez dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan Asya'da yeni bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.
ASYA DEVLERİ YARIŞMADA YOK, BÜTÇE KESİNTİSİ TEPKİ ÇEKTİ
BBC kanalının haberine göre Bangkok'taki ilk Eurovision Asya finalinde ev sahibi Tayland ile birlikte Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Laos, Güney Kore, Moğolistan, Bangladeş, Nepal ve Bhutan yarışacak.
Asya'nın devleri Hindistan, Çin, Japonya ve Endonezya ise bu yılki yarışmada yer almıyor.
Gelecek yıl düzenlenmesi halinde bu ülkelerin de katılımı için görüşmeler sürüyor.
Öte yandan organizasyon, finalden sadece üç hafta önce yapılan 1 milyon dolarlık bütçe kesintisiyle sarsıldı.
Kesinti nedeniyle Eurovision sahnelemesinde deneyimli birçok teknisyen Tayland'a getirilemedi ve ekipte istifalar yaşandı.
Provalardan paylaşılan videolardaki ses ve ışık kalitesi, dünya genelindeki Eurovision hayranlarının eleştirilerine hedef oldu.
ŞARKI MI, ŞARKICI MI? ASYA'DA FORMAT SINAVI
Avrupa'da 70 yıldır işleyen televizyon formatını Asya'ya uyarlamak kolay olmadı.
Bölgede çeşitli yarışmalar kazanmış Taylandlı şarkıcı Sarun 'Note' Kungbunpot, Asya izleyicisinin bu konsepte henüz yabancı olduğunu söylüyor.
BBC'ye konuşan Kungbunpot, "Tayland, Filipinler ve Kore'deki yarışmalarda şarkıcılar popülerliklerine göre yarışır, hayranlar kendi idollerini arar" dedi.
Taylandlı sanatçı, "Ancak Eurovision tamamen şarkıyla ilgilidir, şarkıcıyla değil" diye ekledi.
Yarışmanın oylama sistemi de Asya izleyicisi için yeni bir deneyim olacak.
Kazanan, 11 ülkenin halk oyları ile ulusal jürilerinin yüzde 50-50 ağırlıklı puanlaması ve "dünyanın geri kalanı" kategorisinin oylarıyla belirlenecek.
Kayıt yaptıran herkes sekiz oy kullanabilecek ancak kendi ülkesine oy veremeyecek.
En beğenilen şarkı 12 puan alırken, sonuncu olan şarkı sıfır puanla yetinecek.
Tayland ve Kamboçya arasında geçen yıl yaşanan sınır çatışması gibi siyasi gerilimlerin de halk oylarını etkileyebileceği öngörülüyor.
İDDİALI KOSTÜMLER, İLKLER VE SAHNE KURALLARI
Eurovision kuralları gereği şarkılar üç dakikayı geçemiyor, sahnede en fazla altı kişi yer alabiliyor ve canlı orkestra yerine banttan müzik kullanılıyor.
Bu kurallar sanatçıları çarpıcı koreografilere ve kostümlere yöneltiyor.
Yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden biri, nüfusu bir milyonun altında olan Bhutan'ı temsil eden 24 yaşındaki Thukten Nyendra.
Bangkok'a gelmeden önce hiç uçağa binmemiş ve ülkesinden çıkmamış olan Nyendra, "Ben orada bir yıldız değilim, kimse beni tanımıyor" dedi.
Genç şarkıcı, "Ama Eurovision bana dev bir platform sundu, kazanmak bizim için dünyalara bedel olur" ifadelerini kullandı.
Yarışmanın en genç ismi, Filipinler'den 19 yaşındaki Carmelle Collado.
Collado, "En genç yarışmacı olduğum için korkuyorum ama çok da mutluyum" diye konuştu.
Genç şarkıcı, şarkısının kadın enerjisini, cesareti ve Filipinli kadınların gücünü anlattığını belirtti.
Malezya'nın en ünlü şarkıcılarından Aina Abdul ise kaybettiği kedisi Hiro'dan esinlendiği şarkısıyla favoriler arasında gösteriliyor.
Abdul'un akan suyu simgeleyen ve yapımı 600 saat süren beyaz kostümü, İtalya ve Çin'den getirilen malzemelerle hazırlandı.
Bangladeşli grup Beatmosphere altı erkek vokal ve beatbox performansıyla, Laoslu Thinla ise geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkacak.
Vietnamlı Tóc Tiên'in yoğun dans ve kostüm değişimleri içeren şovu da finalin iddialı performansları arasında yer alıyor.
EUROVISION NEDİR?
Avrupa Yayın Birliği (EBU), 1956 yılından bu yana her yıl uluslararası bir müzik ve televizyon organizasyonu olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenliyor.
Yarışma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerini televizyon ve müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Organizasyona Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin televizyon kanalları katılıyor.
Her ülke yarışmada kendi temsilcisini ve orijinal şarkısını canlı olarak seslendiriyor.
Katılımcı ülkeler, diğer ülkelerin şarkılarına jüri ve halk oylamasıyla puan veriyor.
En yüksek puanı toplayan ülke yarışmayı kazanıyor ve geleneğe göre bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.
Kazanan ülkenin temsilcisine, üzerinde ev sahibi ülkenin bayrağının işlendiği camdan bir mikrofon hediye ediliyor.
Türkiye, yarışmada ilk kez 1975 yılında Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" şarkısıyla yer aldı.
Ülke, 2003 yılında Sertab Erener'in seslendirdiği "Everyway That I Can" adlı şarkıyla birincilik elde etti.
Bu zaferin ardından 2004 yılındaki yarışma İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye, 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor.