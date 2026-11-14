70 yıllık Eurovision geleneği ilk kez Asya kıtasına taşınıyor

Eurovision kuralları gereği şarkılar üç dakikayı geçemiyor, sahnede en fazla altı kişi yer alabiliyor ve canlı orkestra yerine banttan müzik kullanılıyor.

Bu kurallar sanatçıları çarpıcı koreografilere ve kostümlere yöneltiyor.

Yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden biri, nüfusu bir milyonun altında olan Bhutan'ı temsil eden 24 yaşındaki Thukten Nyendra.

Bangkok'a gelmeden önce hiç uçağa binmemiş ve ülkesinden çıkmamış olan Nyendra, "Ben orada bir yıldız değilim, kimse beni tanımıyor" dedi.

Genç şarkıcı, "Ama Eurovision bana dev bir platform sundu, kazanmak bizim için dünyalara bedel olur" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın en genç ismi, Filipinler'den 19 yaşındaki Carmelle Collado.

Collado, "En genç yarışmacı olduğum için korkuyorum ama çok da mutluyum" diye konuştu.

Genç şarkıcı, şarkısının kadın enerjisini, cesareti ve Filipinli kadınların gücünü anlattığını belirtti.

Malezya'nın en ünlü şarkıcılarından Aina Abdul ise kaybettiği kedisi Hiro'dan esinlendiği şarkısıyla favoriler arasında gösteriliyor.

Abdul'un akan suyu simgeleyen ve yapımı 600 saat süren beyaz kostümü, İtalya ve Çin'den getirilen malzemelerle hazırlandı.

Bangladeşli grup Beatmosphere altı erkek vokal ve beatbox performansıyla, Laoslu Thinla ise geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkacak.

Vietnamlı Tóc Tiên'in yoğun dans ve kostüm değişimleri içeren şovu da finalin iddialı performansları arasında yer alıyor.