7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Panama yaralarını sarıyor. Halk hâlâ korku içinde

Depremin merkez üssüne 200 kilometre uzaklıktaki başkent Panama City'de bile büyük bir sarsıntı yaratan ve insanların kendilerini panik içinde sokağa atmasına neden olan depremde can kaybı olmazken, son gelen rakamlara göre hafif yaralanan 30 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar ise hâlâ o korkuyu üzerlerinden atmaya ve yaralarını sarmaya çalışıyor.