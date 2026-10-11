7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Panama yaralarını sarıyor. Halk hâlâ korku içinde
11.10.2026 11:06
Orta Amerika ülkesi Panama, önceki gün meydana gelen ve ülke genelinde büyük paniğe neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremzedeler ise hâlâ korku içinde.
BÜYÜKLÜĞÜ 6,0'A VARAN 100'DEN FAZLA ARTÇI ŞOK
Panama önceki gün 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
7,7 büyüklüğündeki öncü depremin ardından, büyüklüğü 6,0'a kadar ulaşan 100'den fazla artı şok meydana geldi.
KORKUYU ÜZERLERİNDEN ATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Depremin merkez üssüne 200 kilometre uzaklıktaki başkent Panama City'de bile büyük bir sarsıntı yaratan ve insanların kendilerini panik içinde sokağa atmasına neden olan depremde can kaybı olmazken, son gelen rakamlara göre hafif yaralanan 30 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar ise hâlâ o korkuyu üzerlerinden atmaya ve yaralarını sarmaya çalışıyor.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"
Başkent Panama City'nin güneybatısındaki Chitre'de yaşayan Aldulfo Quintero, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir şey görmedik. Bu tür bir olaya hazırlıklı değildik. Her an yeni bir deprem olabilir diye büyük bir korku içindeyim." dedi.
“İLK DEPREMİN ARDINDAN ŞOKA GİRDİK”
Depremden en çok etkilenen Herrera eyaletinin başkenti Chitre'de yaşayanlardan 28 yaşındaki Yakshuri Castillo da yeni bir deprem olabilir korkusuyla dışarıda yatarken, ilk depremin ardından şoka girdiklerini söylüyor.
Eyaletin Macaracas kasabası sakinlerinden 68 yaşındaki emekli Javier Jimenez de evinin yıkılmasının ardından bir okula sığınmış. Jimenez, "Bu şekilde yaşayamayız. Herkes korku içinde, sürekli deprem oluyor. Dönmeye cesaretimiz yok." diye konuşuyor.
PANAMA, DEPREMLERİN NADİR GÖRÜLDÜĞÜ BİR ÜLKE
Depremlerin nadir görüldüğü bu Orta Amerika ülkesinde sarsıntılar genellikle Kosta Rika sınırındaki batı eyaleti Chiriqui'de meydana geliyor.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Karşı karşıya olduğumuz felaket çok büyük." derken, hükümet de olağanüstü hal ilan ederek, 100 milyon dolara kadar insani yardımın bir an önce devreye alınacağını açıklamıştı.
Panama'yı, Başkan Donald Trump'ın "Amerika Kalkanı" koalisyonunun üyeleri arasında sayan ABD de hızlı destek sözü vermişti.