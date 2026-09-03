78 ton altın bir günde yer değiştirdi

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, altınların Londra'ya kaydırılmasıyla rezervlerin alınıp satılabilirliğinin artırıldığını söyledi.

Londra, fiziki altın ticaretinde dünyanın en büyük merkezlerinden biri konumunda. Kentte haftada 900 milyar dolardan fazla altın işlemi gerçekleştiriliyor.

DNB, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altınların “modern uluslararası ticaret standartlarına” uygun olduğunu ve dünyada en kolay işlem görebilen altınlar arasında bulunduğunu belirtti.

Banka ayrıca olası bir kriz durumunda Londra'daki rezervlere, başka bir kıtada bulunan altınlara kıyasla daha kolay erişilebileceğine dikkat çekti.

Sleijpen, “Bunları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz ancak dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor.” dedi.