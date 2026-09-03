78 ton altın bir günde yer değiştirdi
03.09.2026 08:29
Hollanda Merkez Bankası, New York'taki 78 tondan fazla altın rezervini Londra'ya kaydırdı. Banka, dikkat çeken hamlenin krizlere karşı hazırlığı güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.
HOLLANDA REZERVLERİNİ ABD'DEN ÇEKTİ
Hollanda Merkez Bankası (DNB), artan jeopolitik gerilimlerin ortasında altın rezervlerinin dağılımında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Banka, New York'ta tutulan 78 tondan fazla altını Londra'ya kaydırdı.
DNB, operasyonun amacının altın rezervlerini farklı ülkeler arasında daha dengeli dağıtarak “krizlere hazırlığı” güçlendirmek olduğunu açıkladı.
NEW YORK YERİNE LONDRA TERCİH EDİLDİ
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, altınların Londra'ya kaydırılmasıyla rezervlerin alınıp satılabilirliğinin artırıldığını söyledi.
Londra, fiziki altın ticaretinde dünyanın en büyük merkezlerinden biri konumunda. Kentte haftada 900 milyar dolardan fazla altın işlemi gerçekleştiriliyor.
DNB, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altınların “modern uluslararası ticaret standartlarına” uygun olduğunu ve dünyada en kolay işlem görebilen altınlar arasında bulunduğunu belirtti.
Banka ayrıca olası bir kriz durumunda Londra'daki rezervlere, başka bir kıtada bulunan altınlara kıyasla daha kolay erişilebileceğine dikkat çekti.
Sleijpen, “Bunları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz ancak dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor.” dedi.
ALTINLARIN TAMAMI FİZİKSEL OLARAK TAŞINMADI
Hollanda Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi yaklaşık 612 ton.
Son operasyon kapsamında New York'tan 78 tondan fazla, Kanada'nın Ottawa kentinden ise yaklaşık 7 ton altının Londra'ya kaydırılması kararlaştırıldı.
Ancak yaklaşık 85 tonluk bu miktarın tamamı külçeler halinde Atlantik'in diğer tarafına taşınmadı.
ABD ve Kanada'dan Avrupa'ya fiziksel olarak yalnızca 27 ton altın taşındı. Geri kalan rezerv Amerika kıtasında satılırken, aynı miktarda yeni külçe Londra'dan satın alındı.
Böylece rezervlerin coğrafi dağılımı değiştirilirken dev miktarda altının fiziksel olarak kıtalar arasında taşınmasına gerek kalmadı.
FRANSA DA ALTINLARINI ÇEKMİŞTİ
Hollanda'nın kararı Avrupa'da bir ilk değil.
Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında New York Merkez Bankası'nda tuttuğu altın rezervlerinin tamamını çekmişti.
Dönemin Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, operasyonun siyasi nedenlerle gerçekleştirilmediğini açıklamıştı.
Fransa da altınların tamamını fiziksel olarak taşımak yerine bir bölümünü ABD'de satıp Avrupa'da yeniden satın alma yöntemini kullanmıştı.
MERKEZ BANKALARININ ALTINA İLGİSİ ARTIYOR
Hollanda'nın kararı, altın fiyatlarının tarihi yükseliş yaşadığı ve merkez bankalarının değerli metale ilgisinin arttığı bir dönemde yaşandı.
Avrupa Merkez Bankası verilerine göre altın geçen yıl ABD devlet tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük rezerv varlığı haline geldi.
Altının fiyatı son 12 ayda yaklaşık yüzde 25 yükselirken, ons başına fiyatı yaklaşık 4 bin 364 dolar seviyesine ulaştı.
Bununla birlikte bazı merkez bankalarının rezervlerini ABD'de tutma konusunda daha temkinli davranmaya başladığı belirtiliyor.
ALMANYA'NIN ALTINLARININ ÜÇTE BİRİ NEW YORK'TA
Dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip Almanya Merkez Bankası Bundesbank da yıllar önce rezervlerinin dağılımını değiştirmişti.
Bundesbank, 2013'te altınlarının yarısını ülke içinde tutma kararı alarak Paris ve New York'tan toplam 674 ton altını Frankfurt'a taşıdı. Yüksek güvenlikli operasyonun yaklaşık 7 milyon euroya mal olduğu belirtildi.
Buna rağmen Almanya'nın altın rezervlerinin yaklaşık üçte biri hala New York'ta bulunuyor.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise bu yıl ABD'deki altınların geri getirilmesi yönündeki çağrıları reddetti.
Nagel, mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Altının New York Merkez Bankası'nda güvenli şekilde saklandığı konusunda hiçbir şüphem yok.” dedi.